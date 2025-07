Kettaheite viimase katsega päästnud Roosleht: adrenaliin oli laes, aga tuli välja

Rooslehe seeria: 10,89 - 7.15 - 15.79 - 2.00 - 49,46 - 14,86 - 47.77 - 4.53 - 58.05 - 4.51,60.

"100 meetris tegin korraliku jooksu. Tuul oli nullis, Götzises puhus vist taganttuul 1,5 m/s. Sellega võrreldes tegin isegi parema jooksu kui Götzises," alustas Roosleht.

"Kaugushüpe ei olnud midagi erilist, aga minu kohta täitsa okei tulemus. Kuulitõuge on praegu sellises seisus, et hea õnnestumise korral on 16 meetrit olemas, aga selleks on vaja tehniliselt väga head katset."

Nii kõrgushüppes kui ka 400 meetri jooksus kulus Rooslehel liiga palju energiat. "Kõrgushüppes oli kindlasti ka 2.03 sees, aga natukene raiskasin madalamate katsetega ja energia sai lõpuks otsa. 400 meetris oli kõva vastutuul, seal läks jälle palju energiat ära, kuid kokkuvõttes täiesti adekvaatne tulemus."

Teisel võistluspäeval pakkus Roosleht Eesti kergejõustikufännidele vihmasesse päeva natuke vürtsi, kui ei suutnud oma kahe esimese heite järel ringi püsima jääda. Viimane katse oli õnneks määrustepärane.

"Kolmanda katsega tegin korraliku tulemus, aga eks see ala oli jah paras... Ütleme nii, et ei sooviks korrata. Adrenaliin oli päris laes, aga tuli välja," märkis Roosleht.

"Teivashüpe oli täielik ämber," tõdes ta. "Seal läks üle saja punkti kaduma. Tingimused ei olnud lihtsad. Ma ei suutnud tuulega kohaneda, minu samm oli väga ebastabiilne ja sealt ilmselt tuligi kehv sooritus. Odavise ei olnud samuti päris see, mida oleks oodanud, aga oli, mis oli. Andsin oma parima."

Millal näeb Rooslehte uuesti võistlustules? "Järgmine võistlus on ilmselt kas Eesti meistrivõistlused või Poolas toimub kolme nädala pärast üks mitmevõistlus. Ilmselt siis üks neist."