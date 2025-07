Paul Aron osaleb vormel-1 autoga Goodwoodi kiirusfestivalil

Mõelmad sõidavad legendaarsel mäkketõusuvõistlusel meeskonnale poodiumikohti toonud A523 autoga, mis oli tiimi võistlusmasin 2023. aasta vormel 1 maailmameistrivõistluste hooajal, vahendab autosport.ee.

Kush, kes on olnud Alpine'i Akadeemia liige alates 2023. aastast, sõidab neljapäeval, 10. juulil, ühinedes teiste Alpine'i ajalooliste autodega, et tähistada margi 70. aastapäeva. A523 juhib rongkäiku, kuhu kuuluvad Alpine A110 Berlinette, A110 R, A290, täiesti uus A390 ja Alpenglow ideerauto. Hetkel FIA vormel 2 sarjas võistleva Kush Maini ülesandeks on osaleda ka neljapäevasel vormel 1 demonstratsioonil koos teiste vormel 1 meeskondadega, et tähistada spordiala 75. aastapäeva.

Eestlane Paul Aron liitus meeskonnaga 2024. aasta lõpus varusõitjana ja sõidab A523-ga reedel, 11. juulil ning nädalavahetusel, 12. ja 13. juulil.

"See saab olema uskumatu kogemus osaleda Goodwoodi kiirusfestivalil BWT Alpine'i vormel-1 meeskonnaga ja viia A523 esimest korda ikoonilisele mäkketõusule," sõnas Paul Aron.

"See on meeletu üritus ja mul on väga hea meel olla osa nii muljetavaldavast koosseisust. Olen suur motospordi ajaloo fänn ja mind huvitab väga, millised autod veel päeva jooksul mäkke sõidavad – olen kindel, et ka fännidele pakub see suurt rõõmu," lisas ta.