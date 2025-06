Läti paari puudumisel võitsid Tihemetsas Lihtsa ja Lina

Külgvankrite klassis ei olnud Tihemetsas võistlemas senised sarja liidrid vennad Lielbardised ja võidu eest võitlesid Eesti korvipaarid. Mõlemas sõidus suutsid oma tugevuse maksma panna Robert Lihtsa ja Markus Lina ning koguda 50 punkti.

Teise koha saavutasid esimese sõidu kolmanda ning teise sõidu teise kohaga Ülar Karing ja Oliver Sebastian Lamp. Kolmandaks tulid samade punktidega Markus Normak ja Tomass Dukulis.

Sama järjestus on peale Tihemetsa etappi ka üldarvestuses - Robert Lihtsa ja Markus lina esimesed (138 punkti), teised Ülar Karing ja Oliver Sebastian Lamp (120) ja kolmandad Markus Normak ja Tomass Dukulis (111).

Quad Open klassis jätkab ideaalset hooaega Karl Robin Rillo, kes võitis taas mõlemad sõidud veenva eduga ja teenis maksimaalsed 50 punkti. Poodiumi ülejäänud astmed jagati lätlastele - teiseks tuli Reinis Bicāns (44) ja kolmas oli Karlis Straubergs (40). Sama järjestus on ka sarja kokkuvõttes.

Quad 100 klassis võitlesid esikoha eest Pätrik Ilm ja Brent Saul. Kui avasõit õnnestus Saulil Ilma ees võita, siis teises sõidus vahetasid poisid omavahel kohad ja see tähendas, et etapivõit läks võrdse 47 punkti juures Ilmale. Kolmanda koha teenis sõidud viiendana ja kolmandana lõpetanud Lars Landmann (36 punkti). Üldarvestuses on 144 punktiga liider Ilm, teisel kohal asub 138 punktiga Saul ja kolmandal kohal 105 punktiga Nette Riin Org.

ATV Laste klassis käis rajal 14 võistlejat. Käikudega klassi parim oli mõlemas sõidus Egert Sutt ja talle ka etapivõit 50 punktiga. Teise koha teenis 44 punktiga Kren Astok ja kolmanda koha 40 punktiga Martten Sädemets. Käikudeta klassi parim oli 47 punktiga Steven Tamm, teise koha sai 47 punktiga Rocco Kübarsepp ja kolmanda koha 38 punktiga Henri Pajur.

50cc klassi mõlemad võistlussõidud võitis Tairon Muttik ja talle läks ka etapivõit 50 punktiga. Avasõidu lõpetas kolmandana Marten Sonn, kuid teise sõidu teine koht andis talle 42 punktiga teise koha päeva kokkuvõttes. Samade punktidega tuli kolmandaks Robin Vahter.