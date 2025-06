Krestinov võitis Talviku ees Tihemetsa EMV etapi

MX Open klassi avasõidus võttis Jörgen-Matthias Talviku kindla sõiduvõidu ning edastas konkurente Gert Krestinovit ja Meico Vettikut. Teises sõidus tegi parema stardi Krestinov, kes pärast mõnda ringi ka liidriks tõusis. Ülejäänud sõit käis tihe võitlus Krestinovi ja Talviku vahel, kuid Krestinov suutis konkurendi selja taga hoida ning võttis teise sõidu võiduga ka etapivõidu.

"Viimane sõit, kui rada oli juba mehisem ja töisem, sobis mulle paremini. Käed ei läinud paksuks ja suutsin tempot hoida, tunne oli väga hea," kommenteeris Krestinov. "Ma kuulsin, et Jörgen-Matthias oli sabas. Mul olid mõned kiired kohad, temal olid mõned kiired kohad. Publikul oli kindlasti vaatemänguline, ratas-rattas käis andmine. Rada ja kogu see kompleks on siin Tihemetsas üks parimaid. Ilmataat õnnistas meid selle vihmaga, mis mulle alati Eestis meeldib, sest alati on rajad ala kastetud. See vihm tegi raja soonde, auku, erinevad liinid - nii nagu peab. Rahvas elas raja ääres kaasa, mis lisas pinget, kui aga nii võidad, siis on võit magus," lisas ta.

Kolmas oli stabiilseid sõite teinud Erki Kahro, kelle jaoks oli tegemist selle hooaja esimese poodiumikohaga. Üldarvestust juhib jätkuvalt Jörgen-Matthias Talviku 137 punktiga, teiseks tõusis Gert Krestinov 127 punktiga ja kolmandat kohta hoiab lätlane Edvards Bidzans 115 punktiga.

MX2 klassis võttis üllatusvõidu soomlane Onni Jaaksaari, kes võitis esimese sõidu ning oli teises sõidus kolmas. Mõlemas sõidus oli teine Joosep Pärn ning kolmanda koha võitis Romeo Pikand. Sarja üldarvestust jäi juhtima Markuss Kokins 124 punktiga, kes võitis Tihemetsas teise sõidu, kuid pidi esimese tehniliste probleemide tõttu pooleni jätma. Teisel kohal on Joosep Pärn 118 punktiga ning kolmas Romeo Pikand 102 punktiga.

MX125 klassis sai oma esimese etapivõidu Kaspar Uibu, kes võitis kindlalt mõlemad sõidud. Teisele kohale tuli Enriko Peilman (44 punkti) ning kolmanda koha sai Aston Allas 40 punktiga.

Hooaja eelviimane etapp sõidetakse 20. augustil Pärnu lennuvälja krossirajal.