Saadi viskas 31 punkti, aga U-20 koondis alustas Rootsis kaotusega

Eesti võitis tasavägiselt kulgenud esimese veerandaja 18:17, vahe tehti sisse aga teise perioodiga, mille eestlased kaotasid 12:29, vahendab Basket.ee.

Eestlased tabasid väljakult 31 protsenti viskeid rootslaste 50 protsendi vastu, vastased said kolmesekundialast 40 punkti Eesti 18 vastu. Simm-Marten Saadi oli üleplatsimeheks 31 punktiga, Edvard Marius Herter lisas üheksa punkti. Rootsi parim oli Viktor Lukic-Gavric 23 punktiga.

"Kolmas mäng selle võistkonnaga. Meie eesmärk on olnud iga mänguga paremaks minna nendes detailides, mida me oleme harjutanud ja millele treeningprotsessis rõhku pannud. See eesmärk, et meil iga mäng paremaks läheks, sai täna jälle täidetud," tõdes koondise peatreener Valdo Lips.

"Loomulikult on veel palju minna ja töö seisab ees, aga tegime jälle parema mängu, mille üle võib õnnelik olla. Võit jäi teise veerandi taha, mille me kaotasime selle tõttu, et me ei saanud vastaste väga agressiivse mees-mees ja maa-ala segu kaitse vastu hakkama. Sinna see mängu võit jäi, aga saime jälle infot selle kohta, et peame sellega teooriatundides ja praktilistes trennides tegelema," lisas Lips.

Turniiri teises mängus kohtub U-20 koondis reede pärastlõunal Soomega.