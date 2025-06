Eneli Jefimova tuli U-23 Euroopa meistriks

Eneli Jefimova ujus finaalis tulemuse 30,03.

"Ujumine oli tehniliselt halb, aga aeg tuli enamvähem. Siin Slovakkias on palav ja meeleolu on hea! Kõige lühem distants on tehtud ning järgnevatele päevadele lähen vastu pingevabalt ja rõõmsalt!" vahendab Eesti Ujumisliit Jefimova sõnu.

Hommikul ujus Jefimova teises eelujumises parima aja 30,52. Alla 31 sekundi ujus veel ka norralanna Silje Rongevär Slyngstadli, kes võitis esimese eelujumise ajaga 30,90.

Jefimova võistleb EM-il veel ka 100 ja 200 m rinnuliujumises.