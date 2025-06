Johanna Talihärm kandideerib ROK-i sportlaskomisjoni

Talihärmi esitas valimistele Eesti Olümpiakomitee koostöös EOK sportlaskomisjoniga. Talihärm on ka Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni liige ning panustab ka ROK-i kestlikkuse töögrupi töösse, kus ta seisab keskkonnateadliku ja vastutustundliku spordi arendamise eest.

"Minu jaoks on sport palju enamat kui vaid tulemus – see on kogukond, kus iga sportlase hääl väärib kuulamist. Tahan, et sportlased tunneksid, et nende kogemusi väärtustatakse ja nendega arvestatakse – olgu teema seotud vaimse tervise, duaalkarjääri või kliimamuutuste mõjuga spordile. Minu eesmärk on olla sidus lüli sportlaste ja otsustajate vahel," lisab Talihärm.

EOK president Kersti Kaljulaid kiitis Talihärmi ning usub, et spordikogukond toetab teda. "Johanna kandideerimine ROK-i sportlaskomisjoni on samm selle poole, et maailma suurimas spordiorganisatsioonis kõlaks tugevamini ka väikeste riikide hääl. Johanna ei karda esitada ebamugavaid küsimusi ja seisab selle eest, et ausus, väärikus ja hoolimine ei oleks olümpialiikumises tühjad sõnad. Soovin sulle südamest edu," ütles Kaljulaid.

Praegu kuulub sportlaskomisjoni kuni 23 liiget, kellest enamik on valitud olümpiamängudel osalevate sportlaste poolt ja osa määratud ROK presidendi poolt, et tagada mitmekesisus spordialade, soolise tasakaalu ja geograafilise esindatuse osas.

Komisjoni juhib endine jäähokimängija Emma Terho (Soome), aseesimeesteks on Maja Wloszczowska (Poola, maastikurattasõit) ja Abhinav Bindra (India, laskmine). Liikmete seas on mitmeid olümpiavõitjaid ja -medaliste, sealhulgas Allyson Felix (USA, kergejõustik), Pau Gasol (Hispaania, korvpall), Martin Fourcade (Prantsusmaa, laskesuusatamine) ja Federica Pellegrini (Itaalia, ujumine).

Komisjoni liikmed täidavad oma rolli kaheksa-aastase volituste perioodi jooksul ja tegutsevad sillana sportlaste ja ROK-i otsustajate vahel.

Eestlastest on varem ROK-i sportlaskomisjoni kandideerinud kettaheite olümpiavõitja, tänane EOK asepresident Gerd Kanter. 2016. aastal Rio suveolümpiamängudel ta 24 kandidaadi seast nelja valitu sekka ei osutunud.

Sportlaskomisjoni valimisel saavad hääletada kõik 2026. aasta taliolümpiamängudel osalevad sportlased. Uued liikmed kuulutatakse välja mängude lõpus.