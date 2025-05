Thunder jõudis 13-aastase vaheaja järel NBA finaali

Thunder võitis avaveerandi koguni 26:9 ja sellega oli ka mäng tehtud, vahe hakkas üha kasvama.

Võitjate ridades tõi Shai Gilgeous-Alexander 34 punkti, andis kaheksa tulemuslikku söötu ja võttis seitse lauapalli. Chet Holmgren lisas 22 punkti ja võttis seitse lauapalli. Timberwolvesi parim oli Julius Randle 24 punktiga.

"Mul on selle hetke üle hea meel, aga see pole meie eesmärk," ütles Gilgeous-Alexander. "See pole veel meie teekonna lõpp."

Viimati jõudis Thunder NBA finaali 2012. aastal, kui mängudega 1:4 jäädi alla Miami Heatile. Üldse on Thunder (ja nende eellane Seattle Supersonics) varem neljal korral NBA finaali jõudnud ja seni on võidetud ühe korra – 1979. aastal.

Teise finalisti selgitavad sel korral idakonverentsis New York Knicks ja Indiana Pacers, nelja mänguni peetavat seeriat juhib Pacers 3:1. Viies mäng on Eesti aja järgi ööl vastu reedet New Yorgis.