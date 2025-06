Thunder viigistas Gilgeous-Alexanderi juhtimisel NBA finaalseeria

Thunder võitis kodusaalis avaveerandi 26:20 ja tegi siis teisel veerandajal 19:2 vahespurdi, mis viis nad 23 punktiga juhtima. Pacers vastas sellele koheselt kümne järjestikuse punktiga, aga kui seeria avamängus õnnestus neil mängu lõpus raskest seisust välja tulla, siis pühapäeval nad teisel poolajal enam 13 punktist lähemale ei jõudnudki ning kodumeeskond kontrollis edu lõpuni.

Liiga kõige väärtuslikum mängija Shai Gilgeous-Alexander viskas 34 punkti (visked väljakult 11/21, vabavisked 11/12), kogus kaheksa resultatiivset söötu, viis lauapalli ja neli vaheltlõiget. Pingilt alustanud Alex Caruso lisas 20 ja Jalen Williams 19 punkti, Pacersi eest kogusid kahekohalise punktisumma seitse mängijat, aga mitte ükski enam kui 17 punkti (Tyrese Haliburton).

"Te võite talle 34 punkti kirja panna juba enne, kui nad homme järgmiseks mänguks lennukile astuvad. Ta viskab palju punkte. Me peame leidma viisi, kuidas see talle võimalikult keeruliseks teha," sõnas Pacersi peatreener Rick Carlisle kaotuse järel Gilgeous-Alexanderi kohta.

"Ta läheb järjest paremaks ja paremaks, mis on tõeliselt muljetavaldav," lisas Thunderi äär Jalen Williams. "Mõistagi on ta liiga MVP. Ta usaldab, et lahendame rünnakud ära. Kui sinu meeskonna parim mängija sind usaldab, annab see sulle enesekindlust juurde ja ta mõistab seda. Ta on selles valdkonnas kasvanud ja see teeb meie meeskonda paremaks."

Gilgeous-Alexander on tänavuses play-off'is nüüd visanud vähemalt 30 punkti ja kogunud vähemalt viis korvisöötu 11 mängus, mis kordab ESPN-i teatel LeBron Jamesi ja Michael Jordani rekordit. Oma karjääri kahes esimeses finaalseeria mängus on ta kokku visanud 72 punkti, mis tähistab finaalidebütantide rekordit: Allen Iverson kogus 2001. aastal Los Angeles Lakersi vastu kahe mänguga 71 punkti.

Finaalseeria kolmas mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva Indianapolises.