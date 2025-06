Zaitsev ei saanud MM-normi kätte: ei teagi, kuhu need kümnendikud jäid

50 meetrit liblikat ujus Tribuntsov hommikul ajaga 23,50 ning oli Eesti rekordimehest Daniel Zaitsevist veidi nobedam, aga Tribuntsov otsustas seejärel finaalist loobuda. Tänavuste maailmameistrivõistluste A-normi jahtima läinud Zaitsevil jäi 29 sajandikku eesmärgist puudu - võiduaeg oli 23,65.

"Oli palju parem kui hommikul. Tunde järgi tundus isegi kiirem, aga tegelikkuses oli sama aeg. Tehniliselt oli läbitud paremini, täpselt ei teagi, kuhu need kümnendikud jäid," ütles Zaitsev pärast finaali.

Veebruari alguses õlaoperatsioonil käinud Zaitsev tegi Tartus alles hooaja teise võistluse. "Paus oli keeruline nii moraalselt kui füüsiliselt, aga olen täielikult taastunud ja viimased kuu aega olen saanud korralikult täiskoormusel trenni teha. Õlg ei anna tunda," ütles ta.

Hiljuti Ameerikas esimese ülikooliaasta lõpetanud Lars Kuljus ujus reedel 200 vabalt ajaga 1.50,40, mis oli võistluspäeva paremuselt kolmas tulemus Tribuntsovi ja Zaitsevi aegade järel. "Aeg ei olnud väga hea, isiklikust sekund halvem. Aga tunnen, et olen heas kohas U-23 [EM-iks] ja universiaadiks," sõnas Kuljus.

Sel aastal on täiskasvanute Eesti rekordeid uuendanud kolm ujujat ja selles lühikeses nimekirjas on ka 16-aastane Maari Randväli. Kahel lühemal seliliujumise distantsil on ta täitnud ka maailmameistrivõistluste B-normi. Mitmekülgne ujuja keskenduski seekord Eesti meistrivõistlustel vaid ühele individuaaldistantsile.

"Me tulime eestikatele täiskoormuse pealt ja kuna juunioride Euroopa meistrivõistlused on kohe-kohe algamas, siis sellel võistlusel oli vaja norm ära teha. Aga võimalikult vähe starti teha, et keskenduda [juunioride] EM-ile," ütles Randväli. "On olnud võimas ja lahe hooaeg, ainult häid mälestusi on nendest aegadest ja loodetavasti tuleb neid veel."

Kolm ujujat võitsid Tartus kolm kuldmedalit. Kõige lähemal neljanda kulla võitmisele oli Margaret Markvardt. 50 meetri liblikujumise finaalis jäi tal esikohast puudu kolm sajandikku, Eesti meistriks tuli Kirke Madar.