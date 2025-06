Tribuntsov: tahtsin alla 25 sekundi ujuda, rekord on lihtsalt pluss!

Tribuntsov läbis distantsi kolmapäeval ajaga 24,87 ehk kaks sajandikku kiiremini kui mullu Belgradis. "Mul on kogu hooaeg olnud eesmärgiks olla kogu aeg kiire. Tundsin end juba hommikul väga hästi ja tahtsin alla 25 ujuda, see mul õnnestus: rekord on lihtsalt pluss!" kommenteeris Tribuntsov.

Päev algas Aura keskuses tehniliste probleemidega, nimelt ei toiminud ajavõtusüsteem, mistõttu lükati eelujumised ja finaalid kokku. "Mulle see sobis! Sain hommikul rahulikult loksuda, tehnikat teha ja mulle tuli see kasuks," kinnitas ujuja.

Lisaks osales Tribuntsov kolmapäeval 50 meetri vabaujumises, kus teenis kindla esikoha ajaga 22,15. Mais uuendas ta Londonis Eesti rekordit, Tartus jäi teda tippmargist lahutama kaheksa sajandikku.

"Väga rahul, sest ei olegi vist kaks 50 nii lähestikku nii hästi ujunud! See on praegu hea näitaja, et jõuan kiirust hoida," tõdes Tribuntsov. "Võib-olla natuke jääb kripeldama, et oleks võinud seal ka ära tulla, aga viimane viis läks väga raskeks. Aga äkki on Eesti pinnal kõige kiirem aeg!"

Tartus võistleb Tribuntsov veel 100 meetri vabaujumises ja 50 meetri liblikujumises. "100 kroolis püüan noortega rinda pista, ma saan kiirelt välja, aga koju ma ei suuda nii kiirelt tuua kui nemad. See saab põnev olema. Delfiinis üritan Danielit [Zaitsevit] utsitada nii kiirelt kui võimalik, et tal oleks MM-i A-norm tehtav," ütles Tribuntsov.