Karistada saanud Verstappen: ma poleks pidanud seda manöövrit tegema

27-aastane Verstappen põrkas kolm ringi enne Hispaania GP põhisõidu lõppu Russelliga kokku, kui Red Bull saatis Verstappenile juhised Russell endast mööda lasta. Neljakordne maailmameister võttis hoogu maha, kuid põrkas siis konkurendiga kokku. Pärast sõitu määrati Verstappenile 10-sekundiline ajatrahv, mis kukutas ta neljandalt kohalt kümnendaks.

Russell tahtis pärast sõitu, et Red Bulli mees saaks disklahvi. "Täiesti ebavajalik, ta vedas sellega ainult ennast alt. Ma ei tea, mida ta mõtles. See ei ole üldse loogiline, et sa sõidad kellelegi sisse ja riskid oma autoga," ütles Russell.

Verstappeni vastus jäi pärast sõitu lühikeseks, aga esmaspäeval tegi ta ühismeediasse postituse, milles raputas omale tuhka pähe. "Meil oli hea strateegia ning hea sõit, kuni ohutusauto välja tuli. Meie rehvivalik ja mõned manöövrid pärast restarti tekitasid frustratsiooni. See viis manöövrini, mis ei olnud õige ja seda poleks pidanud juhtuma," sõnas Verstappen.

"Ma annan endast võistkonna jaoks alati kõik ja pinged on laes. Me võidame koos ja vahel kaotame koos. Näeme Montrealis!" lisas ta.

McLareni piloodid teenisid põhisõidus kaksikvõidu, esikoha pälvis Oscar Piastri ja tiimikaaslane Lando Norris jäi 2,471 sekundi kaugusele. Neile järgnesid Charles Leclerc (Ferrari; +10,455) ning Russell (+11,359). Viies oli oma hooaja parima sõidu teinud Nico Hülkenberg (Sauber; +13,648) ja kuues Lewis Hamilton (Ferrari; +15,508).

Hooaja kümnes etapp sõidetakse ülejärgmisel nädalavahetusel Kanadas.