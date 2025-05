Lips: andsime endast kõik, natuke jäi puudu

Kalev/Cramo asus Tondiraba spordikeskuses 4600 pealtvaataja ees toimunud kohtumist juhtima avaveerandil ning suutis poolajapausiks minna 15 punktiga juhtima. Tartu Ülikool alustas teist poolaega teravalt ning jõudis otsustava veerandi alguses veel viie punkti kaugusele, aga Cramo lõpetas kindlamalt ja teenis 91:75 (31:22, 17:11, 16:23, 27:19) võiduga 15. korda Eesti meistritiitli.

Karl-Johan Lips andis selles seerias endast kõik, aga ei suutnud Tartu Ülikooli võidule viia. "Natuke tühi tunne on, aga tuleb Cramole kaabut kergitada. Nad olid paremad," ütles ääremängija ERR-ile. "Me võitlesime ja keskendusime asjadele, mida saime kontrollida. Andsime endast kõik, natuke jäi puudu. Ilmselgelt tahaks seda meistritiitlit, aga praegu uuele hooajale ei saa mõelda. Terve fookus oli sellele play-off'il. Praegu on tühi tunne."

Kapten Martin Paasoja ütles, et finaalseeria esimene mäng, mille tartlased võitsid, andis neile terveks seeriaks enesekindlust. "Palju inimesi ei arvanud sellest enne seeriat midagi. Meil oli see usk olemas, et suudame neile vastu saada. See väga kaugel ei olnud, parema õnne puhul oleks ise karikat tõstnud. Au Cramole, nad olid paremad ja viskasid sisse. Vahel korvpall ongi nii lihtne mäng," ütles ta.

"Kui arvati, et Cramo käib kolm-null üle, siis esimeses mängus saime usu. Et suudame nendega mängida, meil on kõik mängud nendega olnud sellised tasavägised. Kui esimese mängu võitsime, siis kodumängud Tartus olid ägedad ja päris uhke oli mängida seal. Arvan, et kõigil Tartu inimestel oli seda äge kogeda," lisas Tartu Ülikooli kapten.

Tartu klubi tegi vägeva hooaja, kuid karikat ja esikohtasid siiski pihku ei jäänud. Mida Paasoja sellest hooajast mälestama jääb? "Meil on terve aasta vältel kõik mängijad, ka need, kes on ära läinud, on olnud äge seltskond. Iga viimne kui vend on tahtnud siin olla ja pingutada selle nimel. Lõpuks loeb spordis tulemus ja kui kõik lõpud on ära läinud, on valus. Aga võime uhked olla enda üle. Olime olemas, aga vahel lihtsalt ei õnnestu," vastas ta.

Mängu oli vaatama tulnud ka endine Eesti korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala, kelle sõnul oli see üks äge finaalseeria. "Minu ajal polegi siin sellist seeriat olnud. Mäletan neid aegu, kui Cramo ja Tartu tuliselt mängisid, oli tore vaadata. Eriti tore, et Eesti poisid olid tublid. Ja üks soomlane ka!," ütles Toijala.

"Cramol oli palju muutujaid. See oligi aasta, et teised mõtlesid, et oleks võimalik. Aga siin juhtusid vigastused, peatreeneri vahetus. Aga veelgi Cramo näitas taset ja pingi sügavust. Aga tahaks ka kiita Tartut, nad tegid suurepärase hooaja. Samm edasi, see oli silmapaistev," lisas Toijala.