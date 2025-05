Lillemets: võiks nullide ja suuremate hädadeta lõpuni tulla

Eesti mitmevõistleja Risto Lillemets tegi kaasa pika sisehooaja, aga on juba stardis ka Götzise kümnevõistluses.

"Käisime Itaalias, tegime trenni. Käisime Türgis, tegime trenni. Paar korda sai Kadriorus ka tehtud ja siin me oleme," kirjeldas ta ettevalmistust ERR-ile.

Milline on seisund? "Täpselt nii nagu hooaja alguses tunne on. Pole ühtegi üksikala starti teha jõudnud. Vaatame, tuleb huvitav võistlus," vastas ta.

Lillemets võistles palju ka mullu suvel, aga tulemused jäid oodatust tagasihoidlikumaks. "Lootus sureb alati viimasena. Vähemalt nii räägitakse. Vaatame," sõnas ta nüüd.

"Hooaeg tuleb mitte väga pikk, aga MM on alles septembri lõpu poole. Päris pikk hooaeg tuleb. Võimalusi on ka üksjagu. Ma arvan, et ühe korra võiks ikka täkkesse minna."

Oma eesmärki ta punktisummas ei väljendanud. "Ma arvan, et võiks tulla ilusti lõpuni. Ilma viperusteta. Nullide ja suuremate hädadeta. Siis on juba hästi."

ERR-i spordiportaal kajastab Götzise mitmevõistlust otseblogi vahendusel.