Käärikul toimus esimene Team Estonia ühislaager olümpiakoondise kandidaatidele

Ilves selgitas idee tagamaid, mille Team Estonia koostöös Eesti Olümpiakomitee (EOK) sportlaskomisjoniga Käärikul teoks tegi. "Mõte tuli Norra eeskujul ehk mida teeb nende Olympiatoppen. Kui meie oleme Käärikul, siis nemad on hetkel Kanaari saartel. Võib-olla treenivad nad seal küll teises mahus, aga me oleme kuskilt alustanud. See ongi väga äge, et meie sportlased on üle maailma laiali, mis tähendab, et meil on väga palju teadmisi, mida üksteisele jagada. Loodan, et siit saab alguse traditsioon, mis annab Eesti spordile palju juurde," ütles Ilves.

Laagri avas olümpiavõitja ja EOK asepresident Gerd Kanter, kes rõhutas olümpia-aasta erilisust. "Olümpiamängud on spordisündmus, kus kõik tahavad hästi esineda. Eestlased on spordiusku – meile lähevad teie teod väga korda. Ma loodan, et te kasutate viimast aastat targalt: treenite, näete vaeva ja samal ajal ka naudite üheskoos seda olümpiaprotsessi."

Kahe päeva jooksul ammutasid Käärikule kogunenud olümpiakandidaadid teadmisi nii Milano Cortina olümpiamängude eripärade kohta kui ka osalesid mitmetes mängulistes ühistegevustes.

Olümpiamängude korralduslikku poolt tutvustasid Eesti Olümpiakomitee esindajad Martti Raju, Merili Luuk ja Margus Kiiver. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse testijuht Marit Jukk ning koolitus- ja kommunikatsioonijuht Teele Tiidt tõid näidete ja arutelude kaudu esile võimalikke olukordi, millega sportlased ettevalmistusperioodil kokku võivad puutuda.

EOK president Kersti Kaljulaid ja sportlaskomisjoni liige Johanna Talihärm andsid ülevaate ROK-i sportlaskomisjoni valimistest ning selgitasid, miks rahvusvaheline suhtlus ja esindatus on tippsportlase karjääris oluline.

Spordiarst Pii Metsavas keskendus talisportlaste sagedasematele tervisemuredele ja nende ennetamisele. Spordipsühholoog Snežana Stoljarova aitas sportlastel mõtestada olümpiakogemust ja arendada vaimset valmisolekut suurvõistluseks.

Arvestades, et Milano Cortina olümpiamängudel asuvad sportlased kuues erinevas olümpiakülas, oli Käärikul hea võimalus koondisekaaslastega enne spordipidu üksteisega tutvuda.

Freestyle-suusataja ja Pekingi olümpiapronks Kelly Sildaru kinnitas, et laagri suurim väärtus oli võimalus suhelda ka nende sportlastega, keda seni pole isiklikult tundnud. "Ma arvan, et see laager on väga äge ja kindlasti ühendab sportlasi. Mingeid talialade sportlasi ma juba tunnen, osasid mitte, ning see oli hea võimalus omavahel suhelda ja koos lõbusaid tegevusi teha."

Iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina nautis väga ühistreeninguid, mida viisid läbi rühmatreener Enn Meiesaar ja käija Virgo Adusoo. "Sain siit väga hea emotsiooni! Tahaks rohkem selliseid laagreid, kus saame koos tiimiga uusi alasid proovida ja ka enda treeninguteks midagi kaasa võtta. Pärast käimistreeningut tunnen ilmselt homme uusi lihaseid, millest varem aimugi polnud," ütles Petrõkina.

Milano Cortina olümpiamängud toimuvad 6. veebruarist 22. veebruarini. Praeguse seisuga võiks Eestit esindada üle 30 sportlase 12 spordialal – freestyle-suusatamises, iluuisutamises, kahevõistluses, kelgutamises, kiiruisutamises, kurlingus, lumelauaspordis, laskesuusatamises, murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, skeletonis, suusahüpetes. Koondis kinnitatakse 19. jaanuaril.