Rannavõrkpallurid lõpetasid Rahvuste karikaturniiri võiduga

Esimeses mängus said Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais 2:1 (21:12, 17:21, 15:13) jagu Jurica Skorinist – Hrvoje Zelenikast, vahendab volley.ee. Teises kohtumises olid Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov 2:0 (21:12, 21:17) üle Tin Devaldist – Josip Privanicist.

Avapäeval jäädi mängudega 0:2 alla alagrupi lõpuks võitnud Prantsusmaale ja Türgi vastu teeniti võit ja kaotus. Alagrupis saadi lõpuks kolmas koht ja finaalturniiri uks jäi seekord suletuks.

Kokku on seitse alagruppi ja eelringist pääseb finaalturniirile iga alagrupi võitja. Finaalturniir peetakse 17.-20. juulil Portugalis Espinhos ja finaali võitja tagab oma riigile ühe koha maailmameistrivõistlustele.

Eesti mängude ajakava:

24. mai kell 14.15 Bassereau – Aye vs Rebel – Kais 2:0 (21:17, 21:13)

24 mai kell 15.00 Rotar – Gauthier-Rat vs Tiisaar – Korotkov 2:0 (21:15, 21:15)

25. mai kell 10.45 Özdemir – Kuru vs Rebel – Kais 2:1 (19:21, 21:19, 15:10)

25. mai kell 11.30 Kurt – Tür vs Tiisaar – Korotkov 0:2 (21:23, 29:31)

25. mai kell 16.00 Rebel – Kais vs Skorin – Zelenika 2:1 (21:12, 17:21, 15:13)

25. mai kell 16.45 Tiisaar – Korotkov vs Devald – Pribanic 2:0 (21:12, 21:17)