Eesti rannavõrkpallurid hakkavad jahtima finaalturniiri pileteid

Laupäeval algaval kvalifikatsiooniturniiril kuulub Eesti samasse alagruppi võõrustaja Türgi, Prantsusmaa ja Horvaatiaga. Edasi finaalturniirile jõuab vaid parim.

Rahvuste karikal selgub riikide omavaheline paremus kahemängulistes minimatšides. Võit annab kaks punkti, kaotus ühe punkti. Punktide võrdsuse korral saab edasipääsu osas määravaks punktide suhe.

Eestit esindavad Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov ning Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais. Koondist juhendab Indrek Verro, kelle sõnul on Eesti meeskond võimeline konkureerima edasipääsu nimel.

"Kõige paremini tunneme Türgi esiduot, sest nendega saime Türgi laagris ühiseid trenne teha ja pidasime ka kontrollmänge. Horvaatidest teame vähe, prantslaste esipaar on MK-tasemel pidevalt kaasa teinud ja meile samuti üsna hästi teada," lausus ta.

"Usun, et Prantsusmaad võib selles alagrupis vähemalt paberil favoriitideks pidada, aga kindlasti oleme me võimelised siin kõigiga mängima ja ka edu saavutama."

"Mart ja Dima on kindlasti võimelised kõikide vastaste esipaare võitma," jätkas Verro. "Jaanil ja Kauril läheb ehk parima rannatunnetuse saavutamisega veidi aega, sest nemad pole aastaringselt rannas treeninud ja mänginud."

"Aga oleme nüüd saanud nendega samuti trenni teha ja neis on kõvasti potentsiaali. Tean mõlemat ju ka varasemast ja ses mõttes on pilt olemas. Oluline saab olema kohapealsete oludega kohanemine igas mõttes, ka ilmastikuoludega."

Et erinevalt MK-sarjast tohib Rahvuste karikal treener ka mängijaid juhendada, annab see võimaluse kiiremalt muudatusi teha, kui selleks vajadus tekib. "Mardi ja Dimaga on meil juba väljakujunenud asjad, mida me jälgime ning kindel rutiin ka enne mänge," selgitas Verro. "Tean, mida ja millal neile öelda, pöörame tähelepanu nende üldisele arengule."

"Jaani ja Kauriga pean rohkem mõtlema, kuidas neile läheneda, aga eks ma püüan hoida asjad positiivsed ja jagada infot, millest oleks kasu ning mis ei tekitaks segadust juurde. Aga mulle meeldib, et see võistlus annab treenerile võimaluse vajadusel kohe sekkuda."

Eesti koondis mängib laupäeval Prantsusmaaga, pühapäeval Türgiga ja esmaspäeval Horvaatiaga.