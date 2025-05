Norris teenis Monacos rajarekordiga parima stardikoha

Monaco GP kvalifikatsioonisõit osutus McLarenite ja Ferraride vastasseisuks. Esimese sessiooni kiireim oli Charles Leclerc (Ferrari), aga teises sessioonis teenis Norris napi võidu. McLareni mees näitas siis otsustavas sessioonis ajaloolist tempot, kui temast sai esimene piloot vormel-1 sarja ajaloos, kes Monaco raja vähem kui 70 sekundiga läbis.

Norrise ajaks jäi 1.09,954, ühtlasi tähistab see McLareni esimest kvalifikatsioonivõitu Monacos alates 2007. aastast. "Et seda läbimurdeks nimetada, oleks tulemustes rohkem stabiilsust vaja," sõnas Norris.

"Minu jaoks on see samm õiges suunas ja selle üle võib õnnelik olla. Aga see on üks nädalavahetus, stabiilsus on ka väga suur osa. Olen märksa õnnelikum, kui tean ja suudan jõuda sellesse punkti, kus olen igas kvalifikatsioonis nii enesekindel," lisas ta.

Norrise kõrvalt stardib põhisõidus Leclerc (+0,109), teisest stardireast saavad lähte Oscar Piastri (McLaren; +0,175) ning Max Verstappen (Red Bull; +0,428) ning nende järel Isack Hadjar (Racing Bulls; +0,969) ja Fernando Alonso (Aston Martin; +0,970).

Esialgsete tulemuste põhjal oleks neljandana startinud Lewis Hamilton (Ferrari), kuid pärast kvalifikatsiooni lõppu määrati britile karistus, sest ta segas esimeses sessioonis Verstappeni sõidujoont. Hamiltonile määrati kolmekohaline karistus, tema kõrvalt stardib kaheksandana Esteban Ocon (Haas; +0,988).

Monaco GP põhisõit algab pühapäeval kell 16.