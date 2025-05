Eesti rekordi ujunud Jefimova teenis Londonis kolmanda koha

Eelujumistes parimat minekut näidanud Jefimova lõpetas Adam Peaty nimelisel Race London International võistlusel 200 meetri rinnuliujumise finaalis ajaga 2.25,59, millega parandas endale kuuluvat Eesti rekordit (2.26,02) kolme sajandiksekundi võrra.

"Kolmest kolm! Olen sel aastal teinud kõik rinnuliujumise isiklikud rekordid üle ja mul on selle üle väga hea meel," ütles Jefimova.

"Oleme praegu trennides palju mahtu ujunud ja seetõttu on ilmselt ka vastupidavus parem. Kui tavaliselt tunnen, et 200 meetrit on liiga pikk, siis täna oli tunne väga hea ja see annab märku, et suvistele tiitlivõistlustele on hea põhi alla tehtud. Töö siin Londonis pole veel tehtud, sest [pühapäeval] ootab mind 100 rinnuli ja [esmaspäeval] 50 rinnuli," lisas Jefimova.

Jefimova pälvis kõrgetasemelisel võistlusel kolmanda koha, temast kiiremad olid britid Angharad Evans (2.24,34) ning Abbie Wood (2.25,54), samuti finaalis ujunud Maria Romanjuk lõpetas kuuendana (2.31,57).

50 meetri vabaujumise eelujumistes Eesti rekordit parandanud Ralf Tribuntsov lõpetas finaalis ajaga 22,36 ning pälvis sellega Londoni olümpiaujulas kuuenda koha. Esimeseks jäi britt Ben Proud (21,69), kellele järgnesid iirlane Thomas Fannon (21,96) ning 18-aastane britt Jacob Mills (22,12).

"Hommikuga olin väga rahul, andsin endast kõik ja tegelikult tundus see veel pisut toores. Arvan, et mul on varu teha veel paremgi ujumine kroolis. Õhtul oli minu jaoks liiga hiline ujumine. Minusuguse vana mehe jaoks on kell 22 start liiga hilja. Ootan kindlasti juba [pühapäevast] seliliujumist," rääkis Tribuntsov.

Daniel Zaitsev pälvis B-finaalis teise koha, kui lõpetas ajaga 22,93. Temast kiirem oli vaid britt Jacob Whittle, kes lõpetas ajaga 22,81.

Morten Hein pälvis meesjuunioride 100 meetri rinnuliujumise finaalis ajaga 1.08,56 seitsmenda koha, Inessa Sorokin lõpetas naisjuunioride 50 meetri vabaujumise finaalis ajaga 27,22, millega teenis üheksanda koha.