Lips: ma Cramo asju ei tea, aga meil on kõvasti juurde panna

Tasavägise avapoolaja järel läks Kalev/Cramo kolmandal veerandajal juba 18 punktiga juhtima, aga Tartu suutis 2500 kodusaali kogunenud pealtvaataja ees mängu viimase kahe ja poole minutiga mängu tagasi tulla ning läks 23 sekundit enne lõpusireeni Karl Johan Lipsu tabava kaugviske järel 90:89 juhtima.

"Me olime tänases mängus kohe alguses kohal ja saime ka korraliku edu sisse, siis tulid mänguseisakud, me ise lülitusime välja ja Tartu tuli väga ilusti mängu tagasi. Lõpuks oligi ühe viske mäng," kommenteeris Kalev/Cramo peatreener Indrek Reinbok.

Avapoolaja lõpus vigastas põlve Kalev/Cramo 20-aastane tähtmängija Stefan Vaaks, kes lahkus longates riietusruumi ja mängu tagasi ei naasnud. Reinboki sõnul ta vigastuse tõsidust ei tea. Pealinna meeskonnale tõi võidu Severi Kaukiaineni kaugvise kaheksa sekundit enne mängu lõppu.

"Skoor näitab, et natuke jäi õnne puudu. Arvestades, et see mäng läks ühe viske peale... ma Cramo asjadest ei tea, aga meil on kõvasti juurde panna. Alustasime rünnakul hästi, aga kaitses andsime neile selliseid asju, mida nemad tahavad. Ma arvan, et meil on kolmandaks mänguks päris palju korrektuure teha," tõdes 13 punkti visanud ja üheksa laupalli võtnud Lips.