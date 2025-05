Kuusmaa: mis neil juurde panna on? Nad pidid kolm-null võitma!

"Ma arvan, et meeskondlik mäng - kõik, mis esimene poolaeg kokku leppisime, toimis päris hästi. Teisel poolajal muutsime, ei toiminud, aga edu oli piisavalt suur, et ei pidanud kohe mingeid asju otsima," kommenteeris TÜ peatreener Aivar Kuusmaa mängu järel ERR-ile.

Tartu alustas mängu tugevalt, näitas hingestatud kaitsemängu ja agressiivset rünnakut, mis tõi neile avapoolaja lõpuks 14-punktilise edu. Vahe kerkis ka 20 punktile, peamiselt Stefan Vaaksile toetunud Kalev/Cramo kahandas mängu lõpus jõudsalt vahet, aga päris kannule külalismeeskonnale ei jõudnud.

"Kõik on võitlusvaimu täis ja tahaks tänada ka klubi, kes võimaldas meil päev varem kohale tulla: saime rahulikult mänguks valmistuda," tõdes tartlaste juhendaja. "Kogu see tiim, kes hotellis koos on ja naudib ühist lõunasööki, annabki ühtse löögirusika, et Kalev/Cramot võita."

Mis Tartu Ülikoolil veel juurde panna on? "Ma küsiks, et mis neil juurde panna on?! Nad pidid kolm-null võitma!" oli Kuusmaa bravuurikas.

Kalev/Cramo peatreener Indrek Reinbok ei olnud rahul, kuidas tema hoolealused mängu alustasid. "See oli meie endapoolne pehmus. Kas see oli tingitud pikemast mängupausist... me ei olnud esimesel poolajal ikkagi vaimselt päris valmis. Teisel poolajal reageerisime normaalselt ja mäng tasakaalustus, aga sellest täna ei piisanud. Võiks esimesest minutist mängima hakata," sõnas Reinbok.