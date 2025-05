Götzises astub võistlustulle neli Eesti mitmevõistlejat

Oma hooaja esimese kümnevõistluse teevad Götzises Karel Tilga, Rasmus Roosleht ja Risto Lillemets. Seitsmevõistluses on ainsa eestlasena stardis Liisa-Maria Lusti.

Karel Tilga, kelle isiklik rekord 8681 punkti pärineb 2023. aasta Budapesti maailmameistrivõistlustelt, tegi oma hooaja avastardi 9. mail USA-s, kui püstitas kettaheites isikliku rekordi (52.22) ning pani end proovile ka kuulitõukes (15.33) ja 110 m tõkkejooksus (15.03).

Tilga sõnas pärast võistlust, et tulemuste osas ta konkreetseid eesmärke selleks võistluseks ei seadnud ning soovis eelkõige peale pikka võistluspausi taas võistlusnärvi kogeda. Kuigi kettaheites püstitas ta isikliku rekordi, siis jäi ta kolmest alast just sellega kõige vähem rahule.

"Oleme kettaheites proovinud paari uut asja, mis on trennis väga hästi ja stabiilselt välja tulnud, kuid võistlusolukorras tahtis lihasmälu ikka teha seda vana, väiksema raadiusega liigutust," kommenteeris Tilga oma hooaja avavõistlust. "Tulemuseks oli selline vahepealne tehnika, kus oli nii vanu kui uusi elemente. Seda silmas pidades ei suuda ära oodata, millal uuesti ketast proovida saab. Tunnen, et kui suudan neid uusi elemente natuke paremini teha, siis on kettas veel paar meetrit varu."

"Kuulitõukes ei õnnestunud ühelgi katsel kuulile jõudu taha saada ja tulemuseks jäi 15.33. Pärast kuulitõuget läksin otse edasi tõkkejooksu starti. Tõketega jäin enam-vähem rahule. Suur osa jooksust oli hea ja kontrollitud, välja arvatud 2. ja 3. tõke, millest natuke liiga suure kaarega üle läksin ja rikkusin oma jooksurütmi ära. Hoolimata tulemustest jäin võistlusega üldiselt rahule - hea oli taas võistlusnärvi kogeda ja end lahti võistelda," lisas tunamulluse MM-i neljas mees.

Pärast edukat sisehooaega tasub oodata, mida suudab Rasmus Roosleht korda saata oma hooaja esimesel kümnevõistlusel. Tema senine tippmark 8026 punkti on püstitatud möödunud suvel Eesti meistrivõistlustel. Suurte ootustega läheb algavale hooajale vastu ka Risto Lillemets, kelle isiklik rekord 8156 punkti püsib alates 2021. aastast.

Liisa-Maria Lusti seitsmevõistluse isiklik rekord 5836 punkti on püstitatud kolm aastat tagasi just Götzises.

Mainekas võistlus tähistab tänavu suurejooneliselt oma 50. juubelit ning seni avaldatud kümnevõistluse osalejate nimekiri on muljetavaldav. Väljakuulutatud sportlaste seas on olümpiavõitja ja kaheksakordne Götzise võitja Damian Warner, valitsev maailmameister Pierce LePage, olümpiahõbe Leo Neugebauer, sisemaailmameister ja Euroopa sisemeister Sander Skotheim ning 2019. aasta maailmameister Niklas Kaul.