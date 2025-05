Tilga jahib Götzises MM-piletit: mul on vaja ühte võistlust

Karel Tilga sisehooaja rikkus haigestumine, aga viimastel kuudel on ta saanud treenida suuremate tagasilöökideta. USA-s elav Tilga on praegu kodumaal, et anda vormile viimane lihv enne Götzisesse sõitmist. Suuremad lootused on seotud juuli alguses toimuva Talence'i kümnevõistlusega.

"Enne oli plaanis Götzise jaoks arvestada kõige suurem tippvorm ja siis Talence teha selle auru pealt, aga nüüd on plaan teine. Teha Götzis soojenduseks Talence'ile," ütles Tilga ERR-ile. "Mitte, et Götziseks pole valmistatud, aga võib-olla ei ole ma nii terav, kui olen võimeline. Aga loodame, et piisavalt terav."

2023. aastal sai Tilga maailmameistrivõistlustel 8681 punktiga neljanda koha, kuid eelmine aasta kujunes vigastuste tõttu katsumusterohkeks. Pariisi olümpial lõpetas isiklikust rekordist kaugele jäänud Tilga 11. kohaga.

"Tervise osas on enamus asju okei. Põlv, mis eelmine aasta segas, on ka see aasta natuke seganud," ütles ta. "Seal on mul tendinopaatia. Kellel on seda kunagi olnud, see teab, et see on ebameeldiv seisund. Põlv annab pidevalt tunda, aga viimased kaks kuud on kõik trennid ilusti ära tehtud ja hüppepraktikat on kõvasti rohkem kui eelmine aasta. Loodetavasti läheb kõik hästi."

Mõne nädala eest pani Tilga end võistlusolukorras proovile üksikaladel ja püstitas kettaheites isikliku rekordi 52.22. "Kettas just eriti oleme paari tehnilist elementi muutnud, näeb natuke rohkem kettaheite moodi välja. Seal võistlusel ei tulnud päris kõik välja. Ühel katsel tuli enam-vähem välja, siis tuli kohe 52," rääkis ta.

Kuna maailmameistrivõistlused toimuvad Tokyos alles septembri teises pooles, läheb sel suvel vaja kahte vormitippu. "Olümpiamängude 11. koht andis mulle päris head asetusepunktid, mul on põhimõtteliselt vaja ühte võistlust. Ükskõik, mis tulemusega ma Götzises lõpetan, sellest peaks piisama, et Tokyo MM-ile saada. See ongi peamine eesmärk, kas siis normiga või asetusega," rääkis ta.

"Kui isiklik rekord üksikaladeks lahti võtta, siis mitte midagi erilist ei teinud. Kui panna samasugune stabiilne võistlus kokku, siis ma ei näe, miks ei võiks teha isiklikku rekordit see aasta," lõpetas ta.