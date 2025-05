Viiele trofeele mänginud Kertu Laak tõi Poolast koju superkarika

Laak mängis teist hooaega järjest Bielsko-Biala naiskonnas ning hooaeg algus pauguga, kui eestlanna koduklubi võitis Poolas superkarika. "See oli üsna hooaja alguses, esimene ametlik mäng. Võib-olla me polnud võistkonnana päris kokku sulanud, aga see ei tee võitu väiksemaks," rääkis karika koju kaasa toonud Laak ERR-ile. "Tiimil on suurem samasugune, me saime väiksemad. Mul õnnestus see tervena ka hoida, mõned läksid katki."

Põhiturniiril pälvis Bielsko-Biala tugevas Poola kõrgliigas neljanda koha. "Poolas medalit võita lihtne kindlasti ei ole, aga saime poolfinaali ja sellega tegime miinimumi ära. Kindlasti oleks tahtnud medalit saada, aga meil hooaeg algas paremini. Ütleme nii," naeris Laak.

Kokkuvõttes teeniti veel kodustel karikavõistlustel pronks, CEV karikasarjas jõuti veerandfinaali ning Meistrite liigas teeniti 25 naiskonna seas 14. koht. "See oli minu jaoks esimene kord Meistrite liiga alagruppi mängida, saime päris palju rahvast saali ja tegime publikurekordeid," lisas Laak.

Kertu Laak (nr 11). Autor/allikas: Justyna Matjas/tauronliga.pl

Eesti naiskonna liider tegi mitmeid hiilgavaid esitusi ning juhtib Bielsko-Bialat mitmele võidule, kuid oma sõnul tegi suurima arengu just neis valdkondades, mis statistikas ei avaldu.

"Kui võrrelda eelmise hooajaga, siis ma ei olnud nii kõva punktikütt. Olin rahulikum, olin kaitses parem, blokis. Sellised asjad. Areng ikkagi toimus, ei olnud nii nähtav statistikas, aga kindlasti oli areng," rääkis ta.

Nüüd on Kohilas sirgunud Laak tagasi Eestis ning teeb Tallinnas koos koondisega trenni. "Praegu on mitteametlik aeg, kellel aega ja tahtmist on, see käib trennis. Hea võimalus," ütles ta. "Nüüd kui Euroopa liigat ei mängi, on mõnevõrra rohkem puhkeaega. Aega vaimne reset teha, kindlasti kavatsen seda kasutada. Aga kui pakutakse trennivõimalust, siis miks mitte. Pole tüdrukuid ammu näinud, meil on alati koos tore."