Kertu Laak sai Poolas pea kohale tõsta karika

Eelmisel hooajal Poola karikavõitjaks kroonitud Bielsko-Biala alistas superkarika finaalis skooriga 3:0 valitseva Poola meisternaiskonna Chemiki Police'i. Vastasel lasti geimides lüüa vaid 13, 16 ja 21 punkti.

Kuigi Chemik on valitsev meister, siis aprillis kuldmedalit tähistanud võistkonnast on praeguseks alles jäänud vaid kaks mängijat. Vana kaader vahetati suve jooksul välja noorte mängijate vastu.

"See oli kindlasti midagi erilist minu jaoks või mida ma enne teinud polnud, et alustada hooaega kohe sellise suure tiitliga oli kindlasti huvitav," sõnas Laak ERR-ile. "Mänguliselt me ei pidanud perfektset võrkpalli mängima, sest vastane ei olnud meie masti, kuigi nad tulid eelmisel hooajal Poola meistriks. Uueks hooajaks komplekteerimisel oli neil väga palju rahalisi probleeme ja neil on tõesti võistkond tiba nõrgemaks muutunud. Sellegipoolest oli see meile hea koht, kust alustada. Hooaja esimene mäng kohe sellise pinge all, et me saime sellega päris hästi hakkama."

Superkarika finaalis naiskonna paremuselt teise skoorijana 12 punkti toonud Laak alustab Bielsko-Bialaga Poola meistriliigat 28. septembril. Kuna tiitlikaitsja on nõrgenenud, siis on mullune pronks tõusnud tugevaks tiitlipretendendiks.

"Me oleme arvestatavamad vastased kõigile. Võib-olla eelmisel aastal meid natukene alahinnati, aga nüüd seda ei juhtu. Me peame natukene harjuma favoriidistaatusega. Need kõvad mängijad, kes eelmisel hooajal Chemikit esindasid, on nüüd läinud kahe naiskonna peale laiali, kes on siis omakorda muutunud tugevamaks," jätkas Laak.

"Kindlasti midagi lihtsat ei tule. Poola liiga on alati väga ühtlane, et kellegi vastu ei saa sirge jalaga mängima minna. Vaatame, mis saama hakkab. Ma arvan, et selline favoriidi staatus on ise välja teenitud ja nüüd me peame sellega hakkama saama ja see on hea väljakutse meie jaoks."

Poola meistriliigas mängib sel hooajal ka Eesti koondise nurgaründaja Kristiine Miilen, kes esindab Radomka Radomit.