Paolini rõõmustas üle pika aja Roomas kodupublikut

Paolini oli neljapäevases poolfinaalis tunni ja 40 minutiga 7:5, 6:1 üle ameeriklannast Peyton Stearnsist (WTA 42.). Maailma viienda reketi esimese servi õnnestumise protsent oli 84, ta tõrjus ameeriklanna seitsmest murdepallist viis.

Paolinist sai viimase 11 aasta jooksul esimene itaallanna, kes kodusel tippturniiril finaali jõudnud. Viimati sai sellega hakkama tema paarismängupartner Sara Errani, kes kaotas 2014. aastal finaalis Serena Williamsile.

"Ma olen nii õnnelik, et ei tea, mida öelda. On justkui unistus siin olla, Itaalias mängida, finaalis mängida," sõnas Paolini võidu järel. "Rahvas aitas mind üle finišijoone, sest algus oli nii mägine. Jumal tänatud, et olite siin: võitsime selle mängu koos," kiitis itaallanna kodust publikut.

Finaalis kohtub Paolini Zheng Qinweni ja Coco Gauffi vahelise poolfinaali võitjaga. Itaallannade viimane - ja profitennise ajastu ainus - võit Roomast jääb juba 1985. aastasse, kui Raffaella Reggi oli toona finaalis üle Vicki Nelson-Dunbarist.