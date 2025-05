Minnesota Timberwolves jõudis teist hooaega järjest konverentsi finaali

Minnesota juhtis praktiliselt terve kohtumise ja kasvatas edu poolajaks 15 silmale. Kolmandal veerandil suurenes see juba korraks 25 punktile (93:68) ja kuigi külalised tulid viimasel perioodil lähemale, siis suurt pilti see ei muutnud.

Julius Randle viskas võitjate parimana 29 punkti, Anthony Edwards lisas 22 punkti ja tosin resultatiivset söötu. Golden State'i kasuks tõi Brandin Podziemski 28 ja Jonathan Kuminga 26 punkti.

Golden State Warriors tundis kindlasti puudu tähtmängijast Stephen Curryst, kes mängis seeria avakohtumises 13 minutit, aga sai seejärel vigastada ega ülejäänud mängudes enam väljakule ei tulnudki.

Põhiturniiril alles kuuenda asetuse teeninud Minnesota pääses läänekonverentsi finaali ka mullu, aga kaotas seal toona viies mängus Dallas Mavericksile.

Boston Celtics oli kodus parem New York Knicksist 127:102 (30:32, 29:27, 32:17, 36:26) ja vähendas idakonverentsi poolfinaalis kaotusseisu kaks-kolmele.

Derrick White viskas võitjate kasuks 34 punkti, Jaylen Brown toetas 26 punkti ja 12 resultatiivse sööduga. New Yorgi parimad olid Josh Hart 24 ja Jalen Brunson 22 silmaga.