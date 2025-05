Kuusmaa teise võidu järel: peame iga ruutmeetri eest võitlema

Kolmanda mängu avapoolaeg kulges Tartu Ülikooli spordihoones enam kui 2200 pealtvaataja ees tasavägiselt, aga võõrustaja alustas avapoolajalõpus spurti, mis kandus üle ka teise poolaja algusesse. Edu paisus 12-punktiliseks ning pärast seda Tartu Ülikool külalisi liiga lähedale ei lubanud, vormistades 79:69 (18:16, 24:20, 15:9, 22:24) võidu.

Ülikooliklubide vaheline seeria on olnud võimas, kõik kolm mängu on toimunud täismaja ees. "Tahaks mehi kiita selle kõva võitluse eest, midagi lihtsalt ei antud. Pidid võitlema iga ruutmeetri pärast, õnneks mehed said hakkama ja kestsid ära," ütles Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa ERR-ile.

"Kui paberit vaadata, siis igas elemendis olime TalTechist maas, aga võtan lühidalt kokku – TalTech pani hirmus palju vabaviskeid mööda. See võib-olla oligi mängu võti, neil jäid punktid saamata ja me saime vaikselt eest ära minna," lisas Kuusmaa.

Nii oli: TalTech sai 36 vabaviset, aga tabas vaid pooled. Lisaks viskasid nad kaugelt vaid 21-protsendilise täpsusega, tabades 32-st viskest vaid seitse. Kuusmaa mängijad viskasid vabaviskeid 75-protsendiliselt (22/29) ning kolmeseid 46-protsendiliselt (7/15).

"Arvan, et poolfinaalis mängivad rolli kõik tegurid. Kuidas sa pinget talud? Mis konditsioonis sa hetkel oled?" lisas Kuusmaa. Seeria jätkub pühapäeval taas TalTechi spordihoones, kus Tartu Ülikoolil on võimalus kolmanda võiduga finaali liikuda. "Ega see kerge ei saa olema."

BC Kalev/Cramo ja Utilitas Rapla peavad reedel teises poolfinaalseerias kolmanda mängu, Cramo pääseks võiduga finaali.