Paul Aroni tiimijuht pani ootamatult ameti maha

Alpine'i vormel-1 võistkond teatas, et eelmise aasta augustis tiimijuhiks saanud Oliver Oakes lahkub ametist.

Alpine'i võistkond, kuhu kuulub ka Eesti vormelipiloot Paul Aron, teatas teisipäeval ühismeedias, et 37-aastane Oakes astus ametist tagasi. Tiim tänas britti, kuid ei täpsustanud tema lahkumise põhjust.

Endine võidusõitja ja kunagi Red Bulli arenguprogrammi kuulunud Oakes lõi 2011. aastal oma karditiimi ning taastas 2015. aastal Hitechi võistkonna, mis võistleb vormel-2 sarjas. Mullu esindas võistkonda ka eestlane Paul Aron, kes liikus tänavu koos Oakesiga kuninglikku vormel-1 võistlusklassi.

Oakes sai Alpine'i tiimijuhiks alles eelmise aasta augustis ja BBC kirjutas, et tema otsus lahkuda üllatas tiimi. Võistkonna juhatuses on viimastel aastatel tehtud palju muudatusi, enne Oakesi oli tiimijuhiks Bruno Famin, kes veetis rollis samuti vähem kui aasta. Enne Famini oli tiimijuhiks Otmar Szafnauer, kes juhtis võistkonda vaid poolteist aastat.

Alles esmaspäeval teatas Alpine, et asendab sel hooajal täiskoormusega piloodiks saanud Jack Doohani eelmise hooaja lõpus üheksa starti teinud Franco Colapintoga. Tiimi esipiloodina jätkab Pierre Gasly, kelle hooaeg on samuti kesiselt alanud.

Oma võimalust ootavad Paul Aron, Kush Maini ja Ryo Hirakawa ning tiimi senist käekäiku vaadates on ka põhjust seda oodata. Alpine on kogunud kuue etapiga vaid seitse punkti, ainsana jääb alla Kick Sauber (6 p).

Teadaolevalt on Alpine'i tiimijuhtidel tegelikku võimu vähe ning otsuste tegemisel vaadatakse suuresti võistkonna juhtivnõunik Flavio Briatore poole. Arvatakse, et otsus Doohan Colapintoga asendada tuli samuti temalt. Alpine teatas ühtlasi, et Briatore jätkab nõunikuna, aga võtab üle ka Oakesi ülesanded.