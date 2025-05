Kalev/Cramo pidas Rapla survele vastu ja jõudis finaalist võidu kaugusele

Kalev/Cramo juhtis kohtumist algusest lõpuvileni, aga Rapla osutas kodus südi vastupanu. Avapoolaja võitsid külalised 56:44 ja kolmandal veerandil kasvatati vahepeal edu 19-punktiliseks, aga Rapla ei andnud alla, vähendades vahepeal vahe seitsmele punktile. Viimasel veerandil jõudis Rapla mitmel korral nelja punkti kaugusele, aga lähemale ei saadud ja lõpuks võttis Kalev/Cramo siiski kindla võidu.

"Ütleks, et 40 minutist kuskil 30 kontrollisime. Vahepeal siin läks laadaks, kui nad teisel poolajal nelja peale tulid," rääkis Hermet. "Me olime juba 19 peal olnud. Võib-olla natuke läksime pehmeks ja nemad ei andnud alla, selles mõttes müts maha. Aga play-off'is ei olegi mõtet alla anda, siin mängitakse viimase higitilgani. Jah, nemad panid juurde ja me peame järgmises mängus kindlasti selleks valmis olema. Enne kui 40 minutit mängitud või lõpusireen käib, ei saa lõdvaks kuidagi lasta."

"Rapla on terve hooaja sitke olnud. Eelmine, Pärnuga seeria näitas ka, et mentaalselt on nad võimelised mängima ka otsustavaid mänge. Ei saa öelda, et nad nüüd üllatavalt sitked on," jätkas Hermet. "Ma arvan, et play-off'is panevad kõik natuke agressiivsust juurde, ka nemad on pannud ja me peame sellele lihtsalt vastama. Ei saa arvata, et küll me lõpuks ära võtame või et see tuleb n-ö poolkõvalt, kindlasti mitte – nad on hea sats."

Võitjate parim oli Kregor Hermet 22 punkti ja viie lauapalliga. Hugo Toom lisas 14, Tanel Kurbas 12 ning Stefan Vaaks, Gregor Kuuba ja Patrick Tape kõik kümme punkti. Rapla ridades tõi Tormi Niits 19 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis viis tulemuslikku söötu. Hendrik Eelmäe panustas 18 punkti ja kaheksa lauapalliga.

"Kui tabloole vaadata, siis paneks selle kaitse taha – endale lasta kodusaalis 101 punkti visata on natuke lubamatu," analüüsis Niits kaotuse põhjuseid. "Ise 92 visata on täitsa okei, aga see 101 jääb natuke hinge kriipima. Ma arvan, et kaitse taha täna jäi."

"Aga seeria ei ole läbi, Kalevil ei ole kolm võitu. Läheme Tallinnasse võidumõtetega," lisas Niits.

Kolme võiduni mängitava seeria kolmas kohtumine peetakse reedel Tallinnas Kalevi spordihallis.