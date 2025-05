Kalev/Cramo pani avamängus Rapla veenvalt paika

Kalev dikteeris esimest veerandaega ja hoidis teises vaatuses Raplat üheksa-kümne punkti kaugusel. Poolajale mindi tosinapunktilises eduseisus. Kolmandal veerandajal kärises vahe üsna kiirelt veelgi suuremaks ning Kalev võitis lõpuks 24 punktiga.

Kalevlased tabasid viskeid parema protsendiga (48% vs 39%), lauavõitluses jäädi küll Raplale alla (35-37), aga pallikaotusi tehti vähem (13-18).

Stefan Vaaks ja Tanel Kurbas viskasid võitjate resultatiivseimatena mõlemad 16 punkti. Severi Kaukiainen aitas neid 13 punktiga. Rapla poolel tõi üleplatsimehena 20 punkti Tormi Niits.

"Võib-olla tundus lihtsa mänguna, aga me olime mänguks hästi valmis ja suutsime kaitses päris hästi tegutseda. Sel hooajal on meil kaitses probleeme olnud. Meile on visatud päris palju punkte, aga täna suutsime väga hästi olla kaitses valmis," rääkis Kurbas ERR-ile.

"Raplal on pink üsna lühikene. Nad mängivad seitsme mehega, kuid meil on 12 meest valmis. Saame neile survet peale panna ka järgmistes mängudes," lisas Kurbas.

Rapla tagamängija Rait-Riivo Laane avamängu põhjal liigseid järeldusi ei teeks. "Ma ei ütleks, et jõudude vahekord on nii suur kui tänane näitas. Viskeprotsentides oli väike vahe sees, see tegi meile haiget. Selge see, et kui lased Kalevi juba poolajal nii palju eest ära, siis on ülimalt raske nende vastu tagasi tulla. Nad on ülimalt kvaliteetne meeskond, aga õnneks kestab seeria kolme võiduni. Kindlasti pole seis lootusetu. Nüüd läheme Raplasse. Tahaks näha, kellel on seal mugav meie vastu mängida. Tuleb koduväljakut kaitsta."

Kolme võiduni peetava seeria teine mäng toimub 6. mail Raplas.