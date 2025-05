Ajasõidu võitnud Antonelli tegi Miamis ajalugu

Ühtlasi saab 18-aastasest Antonellist kõigi aegade noorim piloot, kes F1 sõidul parimalt kohalt stardib. "Ausalt öeldes ma ei oodanud seda," sõnas päevakangelane ise. "Ma arvan, et see oli hea ring ja olin sellega rahul."

"Oli veel paar kohta, kus oleksin võinud sõita paremini, aga olen superrahul sellega, kuidas kõik rajasektorid kokku panin."

Making it look effortless!



Let's take in Kimi Antonelli's fastest time from SQ3 in Miami #F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/YjkJoGxEqv