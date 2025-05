Konontšuk ja Oldenburg tulid suurest kaotusseisust võidukalt välja

Võõrsil mänginud Oldenburg jäi kiirelt 0:7 kaotusseisu ja võõrustaja saavutas juba avaveerandi lõpuks 20-punktilise eduseisu. Oldenburg vastas teisel veerandil lausa 17:0 spurdiga ning läks kohtumist juhtima, aga kolmandal veerandil õnnestus võõrustajal taas kümnega juhtima minna.

Oldenburg lihvis seejärel vahe punktile ning jõudis kaheksa minutit enne lõpusireeni ka viigini. Mäng kulges edasi tasavägiselt ning Konontšuk viis külalised 37 sekundit enne mängu lõppu ühega juhtima, aga Göttingen tabas kaks vabaviset, et ise ühega peale minna.

Oldenburgi ameeriklasest tagamees Eli Brooks skooris kuus sekundit enne lõpusireeni korvi alt ning kuna Göttingen kaotas järgneval rünnakul palli, õnnestus külalistel raske 96:93 (13:29, 33:17, 18:24, 32:23) võit teenida.

Pea 24 minutit platsil rassinud Konontšuk viskas 13 punkti (kahesed 6/6, kolmesed 0/2, vabavisked 1/2) ning lisas viis lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Üleplatsimees oli 20 punkti visanud Len Schoormann, kaotajate resultatiivseim oli 19 punkti kogunud Tra Holder.

Sel hooajal vaid kaks võitu teeninud Göttingeni alistanud Oldenburg sai oma hooaja 14. võidu ning jätkab liigatabelis 14. real. Hooaja lõpuni on jäänud vaid kolm mängu, kuid võimalust veel on, sest kümnendal ehk viimasel play-in turniiri kohal olev Syntainics MBC on teeninud ühe võidu enam. Samas on nad ka ühe mängu vähem mänginud.