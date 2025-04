Fenerbahce teenis esimesena Euroliigas edasipääsu, Real pikendas seeriat

Kodus esimesed kaks mängu võitnud Fenerbahce ja Pariis pidasid maha tasavägise kolmanda mängu, kus kumbki meeskond kahekohalise eduseisuni ei jõudnudki. Fenerbahce juhtis veel kaks minutit enne kohtumise lõppu seitsmega, aga Pariis tegi ellujäämise nimel spurdi ja T.J. Shorts viis kohtumise 15 sekundit enne mängu lõppu lisaajale.

Fenerbahce alustas aga lisaaega 8:0 spurdiga ning võitis perioodi 18:8, vormistades kokkuvõttes 98:88 (20:18, 26:22, 17:21, 17:19, 18:8) võiduga edasipääsu Final Fouri.

Tarik Biberovic viskas võitjate eest 21 punkti, efektiivsusnäitaja 24 peale viinud Nigel Hayes-Davis lisas omalt poolt 18 silma. Kaotajate eest oli resultatiivseim Shorts, kes kogus 29 punkti, Nadir Hifi panustas 24 silmaga, aga ükski teine Pariisi mängija kahekohalise punktisummani ei jõudnud.

Tiitlikaitsja Olympiakos rändas teisipäeva õhtul madridi, kuid ei suutnud edasipääsu realiseerida, sest Real pikendas 80:72 (28:21, 10:23, 20:12, 22:16) võiduga seeriat.

Walter Tavares skooris võidumängus 15 punkti ja lisas viis lauapalli, nii Mario Hezonja kui Džanan Musa panustasid 14 silmaga. Kaotajate resultatiivseim oli 21 punkti visanud Sasha Vezenkov, kes lisas veel üheksa lauapalli ja neli korvisöötu.

Olympiakos juhib seeriat Reali vastu kaks-üks, Monaco on Barcelona vastu kaks-null ees ning Ateena Panathinaikose ja Anadolu Efese seeria on viigis üks-üks. Tänavu leiab Final Four aset Abu Dhabis.