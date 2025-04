Rapla ei jätnud otsustavas mängus Pärnule sõnaõigust

Rapla alustas kohtumist 10:0 spurdiga. Pärnu vähendas esimese veerandaja lõpuks vahe kuuele silmale, kuid teisel veerandajal tegi Rapla veel ühe võimsa spurdi, mille toel asuti poolajaks juhtima 15 punktiga (48:33).

Kolmandal veerandajal kasvas vahe kiiresti 27 silma peale. Pärnu 20 punktist enam lähemale ei jõudnud ning pidi lõpuks vastu võtma 26-punktilise kaotuse.

Rapla viskeprotsent oli 51 (35/68) ja Pärnul 39 (25/64). Kodumeeskond jäi peale lauavõitluses (45-37) ja tegi ka vähem pallikaotusi (6-12).

"Ma ei ütleks, et võit tuli lihtsalt. Pinget oli tegelikult mängu lõpuni. Kolmandal veerandajal tegime ühe hea spurdi ja sealt see vahe ka tuli. Olime täna jälle hädas vabavisetega, aga võit on võit," ütles Rapla kapten Hendrik Eelmäe ERR-ile.

Rapla läheb nelja parema seas vastamisi BC Kalev/Cramoga. "Nüüd hakkame Kalev/Cramo peale mõtlema. Täielik fookus oli veerandfinaalseeria peal. Kindlasti tahtsime siit kolm-null edasi minna, aga Pärnu tegi sellest Eesti korvpallifännide jaoks hea seeria. Kui suudame samasuguse energiaga mängida, siis on meil küll Kalevi vastu varianti," lisas Eelmäe.

Pärnu peatreener Kristjan Evart arvas, et tema meeskonnale sai saatuslikuks lühike pink. "Meil oli teatud probleeme hooaja lõpus, mis tegid meid nii õhukeseks, et mida pikemaks see seeria läks, seda raskemaks ta läks. Me treenisime hästi, olime füüsiliselt valmis, aga me polnud valmis selleks, et peame nii väheste meestega seda seeriat mängima. Valus, aga elu on selline," rääkis Evart.

Brandon McKissic viskas võitjate parimana 26 punkti ja jagas seitse resultatiivset söötu. Jalyn McCreary toetas teda 22 punkti ja seitsme lauapalliga. Pärnu särgis tõi Robert Valge 17 punkti, Bryce Douvier sooritas kaksikduubli 15 punkti ja 10 lauapalliga.

Teises poolfinaalis hakkavad finalisti selgitama Tartu Ülikool Maks & Moorits ja TalTech/Alexela.