Värske hingamise leidnud Lätt: ma ei osanud õigel ajal pidurit tõmmata

Lätt alustas kevadist hooaega USA-s kolme turniirivõidu ja ühe teise kohaga. Tulemuste kõrval on talle aga oluline ka see, et sisemine häälestatus ja olek on paremad kui eelmisel hooajal.

"Ma olen väga rahul sellega, kuidas hooaeg on alanud. Ja mitte ainult lõppkohtade poolest, vaid tunnen, et selline sisemine häälestatus ja olek on parem kui eelmisel hooajal," rääkis maailma esinumber ERR-ile.

"Ma võtsin talvel võib-olla natukene rohkem aega iseenda jaoks. Ma ei tormanud nii palju ringi kui eelmisel aastal. Siis oli tunda, et läbipõlemise oht justkui oli," jätkas Lätt.

"Ma ei osanud õigel ajal pidurit tõmmata, pluss olid veel vigastused. See on nagu lumepall, mis hakkab veerema, kui sa ei oska õigel ajal ei öelda. Sel aastal olin teadlikum selles osas, aga üldjoontes olen lahti mõtestanud selle nii, et elu käibki üles-alla, et vahepeal ongi madalamad perioodid, kus tunned ennast natuke kehvemini, aga see läheb jälle mööda, siis oled jälle laineharja peal – siin ei ole midagi imelikku. Ma võtan iga hetke nii, nagu ta mulle tuleb."

Peatselt sõidab Lätt USA-sse, kus järgmisel nädalal mängib Champions Cupi suure slämmi turniiril. Muidu võtab kevadisel ajal rahulikumalt, sest suvi tuleb tihe.

"Kuni juunikuuni on natukene lõdvem aeg. Praegu lähen Champions Cupi mängima. Seejärel tulen tagasi koju, saan natukene puhata, siis käin vahepeal veel Rootsis sponsoritega kohtumas ja Tšehhis ühel profituuri etapil," alustas Lätt.

"Juunikuust lähebki lahti see kõige suurem möll, siis on vist 12 võistlust järjest- Ühtegi hingetõmbepausi ei ole. Sellepärast ma siin kevadisel perioodil olen võtnud mingi aja, kus saab ka tütrega koos olla või perega aega veeta, sest suvi tõotab väga intensiivne tulla."

Esimest korda mängitakse juulikuus üks suure slämmi turniir ehk major ka Tallinnas lauluväljakul. Lätt ootab seda, ent ei taha end liialt üles kütta.

"Eks mul hing natukene väriseb, aga jällegi, ma üritan ennast selle osas mitte üles töötada. Proovin rohkem olla tänases päevas. Täna on mul kõik hästi, ma ei pea kuhugi tormama ega midagi tegema. Mul pole väsimust peal. Ma võib-olla kardangi kõige rohkem seda, et olen selleks hetkeks nii palju võistelnud, et kas mul siis on energiat, et siis ka hästi sooritada," ütles Lätt.

"Aga need on kõik ju mõttekonstruktsioonid, mis mu peas mängivad. Neid ju reaalses elus veel juhtunud ei ole, siis ma üritan ennast neist välja rääkida. Et võtta päev korraga ja lihtsalt tunda seda elevust ja rõõmu, et Eestis toimub selline suur turniir ja kindlasti on väga äge kohtuda kõikide fännidega ja taas kord mängida lauluväljakul – üldjoontes ma lihtsalt olen tänulik, et selline võimalus üldse meile kätte mängitakse."

Lähiaastatel toimub Eestis veel mitu kettagolfi suursündmust. Nelja aasta pärast selguvad Eestis kettagolfi maailmameistrid.

"Eks see uudis on natukene uskumatu. Kuna olen kettagolfi kasvu sees olnud algusest saadik, sellest hetkest, kui see hakkas nii-öelda õide puhkema, ja teades, mis kohast me oleme tulnud ja kuhu me jõudnud oleme, siis see tundub nii sürreaalne. Täpselt seda sama näen ka enda karjääris. Teisalt see näitabki, et kõik on võimalik, kui sa järjepidevalt panustad millessegi, kui sul on inimesi, kes on valmis pühenduma, kellel samamoodi südames mingisugune leek põleb. Seda on lihtsalt nii tore näha ja ma loodan, et olen piisavalt hea tasemega, et võtta 2029. aasta MM-ist osa ja teha üks hea sooritus Eesti pinnal," rõõmustas Lätt.