Naiste meistriliigas kohtuvad kullasoosikud Flora ja Sporting

FC Elva – Tallinna FC Ararat

Voor viib vastamisi veel 2023. aastal koos esiliigas heidelnud FC Elva ja Tallinna FC Ararati. Kokku on naiskondadel ette näidata viis omavahelist mängu: kui Esiliigas võidutses kõigis Ararat, siis möödunud aasta lõpus toimunud meistriliiga üleminekuturniiri korduskohtumises teenis vastase üle esimese võidu ka Elva.

Elval kahe mängitud vooru järel punkti- ega väravaarvet avatud ei ole, Ararat sai möödunud voorus kirja esimese võidu, kui enda paremust näidati mulluse hõbemedalinaiskonna Sportingu üle. Araratil oli viimane kohtumine karikasarjas, kus lisaaja võiduga teeniti pääs poolfinaali.

Kas Ararat naaseb ka meistriliigasse võidutulemusega või avab punktiskoori Elva, selgub laupäeval algusega kell 12.30 Nike Arenal Elvas. Mängu peakohtunik on Kristjan Kattus, äärtel toimetavad Daniil Kaasik ja Ott Kiveste.

Viimsi JK – Tartu JK Tammeka

Üks kahest täiseduga jätkavast naiskonnast – Viimsi JK – võõrustab koduväljakul Tartu JK Tammekat. Kuigi üheksa omavahelise kohtumise võidukauss on Tammeka poole kaldu (5 vs. 3 ja üks viigitulemus), siis viimastes mängudes on näidanud Viimsi vastase üle enda paremust. Viimases haaras Viimsi lausa kolmeväravalise võidu. Viimsi on võidukat minekut näidanud ka tänavu: kahest mängust on teenitud kaks võitu. Tammekal on esimesest voorust kirjas võit, teises tuli tunnistada tiitlikaitsja selget paremust.

Viimsi ja Tammeka kohtumises pannakse pall mängu laupäeval 12.30 Viimsi staadionil. Peakohtuniku rollis on Aleksei Latõnin, abikohtunikud on Hans Oliver Kuuse ja Emil Kerik.

Tallinna FC Flora – Saku Sporting

Otsepildis on võimalik kaasa elada suurrivaalide Tallinna FC Flora ja Saku Sportingu kohtumisele. Omavahelistes kohtumistes on Flora näidanud kindlat paremust, Sportingul õnnestus neilt viimati punkte napsata poolteist aastat tagasi. Tiitlikaitsja on alustanud hooaega kindlalt: kirjas on kaks võitu ning vastastele löödud 13 väravat.

Sporting alustas hooaega kindla võiduga, ent möödunud voorus tuli tunnistada vastase paremust. Mõlemal naiskonnal on kolmapäevast selja taga karikasarja veerandfinaalkohtumine ning seal teenitud võidutulemus.

Kuidas naiskondadel meistriliigasse naasmine läheb ning kas Sporting suudab lõpetada pooleaastase põuaperioodi Flora vastu, selgub pühapäeval algusega kell 12.30 Sportland Arenal. Mängu otsepildile on võimalik kaasa elada Soccernet TV vahendusel.

JK Tallinna Kalev – JK Tabasalu

Voorule panevad punkti JK Tallinna Kalev ja JK Tabasalu. Kõik 15 omavahelist kohtumist on lõppenud tasavägiselt: seitse võitu on teeninud Kalev, kuus Tabasalu ning kaks kohtumist on lepitud viiki. Mängud, kus on välja jagatud kolm punkti, on lõppenud ühe osapoole vaid ühe- või kaheväravalise paremusega, seejuures on enamikes mängudes suudetud hoida enda seljatagune puhtana.

Viimati läksid naiskonnad vastamisi märtsikuises Taliturniiri kohtumises, kust Kalev lahkus 2:1 võiduga. Kalevil on kahe vooruga kirjas üks võidutulemus: hooaeg avati väravaterohke kohtumisega Tammeka vastu, kuid lõpuvile järel tuli tunnistada vastase nappi paremust. Mullune pronksmedalist JK Tabasalu pole seni veel punkte teeninud. Ka kolmapäevasest karikasarja veerandfinaalist on mõlemal kirjas kaotus.

Kalev – Tabasalu kohtumises kõlab avavile pühapäeval 17.30 Raja jalgpallihallis.