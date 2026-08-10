Kolm naiskonda jätkavad Meistriliiga tipus võrdsete punktidega

Naiste jalgpalli meistriliiga 13. voor tõi tabeli tipus kaasa põneva seisu, sest nii Viimsi JK-l, Tallinna FC Floral kui ka Paide Linnanaiskonnal on nüüd kogutud 24 punkti. Esikolmikule hingab kuklasse Saku Sporting, kes jääb neist vaid kahe punkti kaugusele.

Saku Sporting alistas koduväljakul Harju JK Laagri 4:2. Kodunaiskond asus kohtumist juhtima juba kolmandal minutil, kui täpne oli Katriin Saulus. 12. minutil suurendas Saku eduseisu Eliise Gertrud Põlluvee, kirjutab Jalgpall.ee.

Harju JK Laagri vähendas teise poolaja alguses kaotusseisu, kui Johanna Marie Link saatis palli Saku väravasse. 68. ja 79. minutil oli taas täpne Põlluvee, kes vormistas sellega kübaratriki. Harju jõudis 85. minutil Marian Jaarmani tabamusest veel ühe väravani, kuid Saku 4:2 võidule enam ohtu ei tekkinud.

Saku Sporting on 12 kohtumisega kogunud 22 punkti ja paikneb tabelis neljandal kohal. Esikolmikust lahutab neid vaid kaks punkti. Harju JK Laagri on viie punktiga kuues.

Tallinna FC Flora teenis võõrsil FC Elva vastu 2:0 võidu. Mõlemad väravad sündisid teisel poolajal. 45. minutil avas Flora skoori Jelizaveta Južaninova ning 57. minutil vormistas lõppseisu Gretlin Pihlak.

Flora jätkab 24 punktiga tabeli teisel kohal ning tõusis samale punktisummale liider Viimsi JK-ga. FC Elva hoiab seitsme punktiga viiendat kohta.

Paide Linnanaiskond alistas võõrsil tabeliliidri Viimsi JK 3:1. Paide haaras juhtohjad juba kolmandal minutil, kui Lisandra Rannasto söödu järel saatis palli väravasse Teisi Toomsalu. Viimsi jõudis 28. minutil viigini, kui Liisa Rebane suunas peaga palli väravasse. Enne poolajapausi taastas Paide siiski eduseisu – seekord oli täpne Rannast. Teise poolaja alguses suurendas Paide eduseisu Grete Kraus, kes vormistas sellega kohtumise lõpptulemuse.

Paide on nüüd kogunud 24 punkti, millega tõusis tabeli tipus samale pulgale Viimsi JK ja Tallinna FC Floraga.

Meistriliiga järgmise vooru kohtumised peetakse 12. ja 15. augustil.