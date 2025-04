Pariis-Roubaix'l Van der Poeli pudeliga visanud mees andis end üles

Van der Poel ja koos temaga võidu nimel konkureerinud Tadej Pogacar sõitsid 40 km enne legendaarse ühepäevasõidu finišit teelt välja. Kui Pogacar kukkus ja pidi seejärel ratast vahetama, sai hollandlane kiirelt minema ning võidutses hiljem kolmandat aastat järjest.

33 km enne lõppu leidis aga aset kole intsident, kui publiku seas olnud mees viskas Van der Poeli veepudeliga. "Pudel oli peaaegu täis ja kui keegi sind sellisel kiirusel sõites poolekilose raskusega tabab, on see nagu kiviga pihta saamine," kommenteeris Hollandi rattatäht pärast finišit.

Nii Pogacar kui teine kange konkurent Wout van Aert avaldasid pärast juhtunut Van der Poelile solidaarsust. "Inimesed, kes nii käituvad, ei ole rattavõistlustele oodatud. Rattasport on ainulaadne, sest sportlastele on võimalik nii lähedal kaasa elada. Aga see ala on ohtlik juba enne seda, kui inimesed hakkavad meie pihta asju loopima. Aplodeerin Mathieule, et ta olukorraga toime tuli," sõnas belglane.

"Ratturitel on oma fännidega ainulaadne suhe: nii lähedalt sõitjaid näha on suurepärane ning nad seisavad tee ääres tunde ja päevi, et kõigile kaasa elada. See on imeline. Sõitjatena ammutame fännide loodud atmosfäärist energiat, aga meie alal ei ole agressiivsele käitumisele kohta," lisas Pogacar.

Esmaspäeval kinnitas Belgia prokurör Filiep Jodts BBC-le, et süüdlane on ise politseisse ilmunud. Belgia ajalehe Nieuwsblad teatel on tegu Belgia mehega, kes reisis võistluspaika Sloveenia ratturi Matej Mohorici flaami fänniklubi bussiga. Van der Poel on varemgi sarnastesse olukordadesse sattunud: eelmise aasta Pariis-Roubaix'l viskas üks pealtvaataja tema tagaratta pihta mütsi, Flandria velotuuril on teda visatud õlletopsiga ning samuti on tema pihta sülitatud.