TalTechi nurgaründaja: meil läheb vahel aega, et endasse uskuda

Naiste võrkpalli kolme võiduni mängitavas finaalseerias oli kumbki naiskond võitnud oma esimese kodumängu kolm-null, aga laupäeval mängiti Rae spordihoones viis geimi ja ligemale kaks ja pool tundi.

Esimeses geimis oli Rae servi vastuvõtt vaid 11 protsenti, aga pika geimi võit võeti numbritega 30:28. TalTech võitis järgmise geimi aga kindlalt 25:14, seejärel kumbki naiskond veel ühe ja nii jõutigi otsustavasse geimi.

"Alguses oli võib-olla võiduhirm sees, aga pärast kogusime ennast ja hakkasime rohkem uskuma. Siis hakkas mäng jooksma," ütles TalTechi nurgaründaja Marily Lass.

Otsustava geimi alguses tundus, et Rae on kindlam, aga geimi lõpus oli jällegi initsiatiiv TalTechil, kes võitis otsustava geim 15:10 ja jõudis tiitlist ühe võidu kaugusele. Võitjate resultatiivseim oli 25 punktiga Milja Raitis, Kristel Moor tõi Rae kasuks 19 punkti.

"Finaalile vääriline võitlus, ütleks. Arvan, et me väristasime rohkem oma vigadega, sealt on parandamisruumi. Meil oli väga palju rahvast saalis, mõlemal palju fänne, palju on kaalul. Eks tuleb värin sisse küll," tõdes Rae diagonaalründaja Kristel Moor. "Me olime kuidagi ühtsem tiim platsil kui eelmine mäng. Eelmine mäng läks tiimitunnetus ära, aga tulime kokku ja võitlesime. Ei ütleks, et meil oli halb mäng, lihtsalt mingites olukordades olid nemad natuke kindlamad."

Moori sõnul mängis TalTech finaalseeria teises mängus paremini. "Siis meil oli rohkem enesekindlus taga. Kui usume endasse, siis tuleb see mäng. Meil läheb vahel aega, et endasse uskuda," ütles ta.

Seeria neljas mäng, kus TalTech võidu korral tiitli kindlustaks, peetakse kolmapäeval TalTechi spordihoones