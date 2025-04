Kaljulaid osales Euroopa Spordifoorumil: sport on osa poliitikast

Kaks päeva kestnud üritusel pidas teiste seas ettekande ka rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) lahkuv Thomas Bach. "Volinik oma kõnes ütles, et Euroopa väärtused peavad ka spordis kehtima. Bach vaidles talle vastu ja ütles, et sport on väga sõltumatu," rääkis Kaljulaid.

"Selgelt on tekkinud suur hoovus seoses Kirsty Coventry valimisega ROK-i presidendiks, et nüüd saab kohe kõik läbi, venelased ja valgevenelased tulevad tagasi rahvusvahelistele võistlustele," lisas EOK president. "Siin on olnud koht, kus koos teiste eurooplastega panna kokku vastasrinnet, mõelda, mis me saame teha. Et asjad Itaalias (taliolümpial - toim) läheks nii nagu need olid suvel Prantsusmaal (olümpiamängudel - toim)."

"Me kõik teame, et see ei olnud ROK, kes asja Prantsusmaal ära korraldas, see oli Prantsusmaa valitsus," lisas Kaljulaid.

"Järelikult on mõistlik rääkida itaallastega. Siin on neid asju arutatud, mis need argumendid on. Samal ajal on sul vaja nendele, kes täna arvavad teisiti, seda argumenti. Me saame öelda, et ÜRO peaassamblee on öelnud, et Venemaa on agressor. Kui on veel selliseid riike, kelle vastu on selliseid otsuseid, siis nad ka ei peaks tõenäoliselt olema olümpiamängudel," rääkis Kaljulaid.

"Venemaa on selgelt agressor ja seda on peaassamblee öelnud oma resolutsioonidel. Oleme siin omavahel võrrelnud märkmeid, milliseid argumente me kasutame, kellel on mis foorumil parim võimalus minna ja öelda need argumendid välja," lisas EOK president.

Kaljulaid osales reedel paneelis, milles arutati spordi rolli Euroopa Liidu laienemises. Koos EOK presidendiga osalesid paneelis Ukraina ning Soome spordiministrid ja Erasmus+ programmi projektijuht Kurt Wachter.

"Erasmus+ meetme sees on vahendid spordile. Eesti ei ole neid rahasid kasutanud, oleme peaaegu viimased, Luksemburg on meie taga spordirahade kasutamises," selgitas Kaljulaid ERR-ile. "Oleme püüdnud aru saada, kuidas teised riigid seda teevad ja nii sattunud ka nende hulka, keda on kutsutud siia Euroopa Liidu spordifoorumile kõnelema. Mistõttu pean tunnistama, et mul on küll üpris hea arusaam, kuidas Euroopa Liidu eelarve ja poliitikad töötavad, aga on olnud väga huvitav kuulata ka teisi. Kuidas nad on enda jaoks sporti Euroopa Liidu eelarves mõtestanud?"

"Üks asi on see, et me mõtleme praktiliselt – kuskil on mingi raha, taotleme ja toome ära. See on üks viis seda asja vaadata. Aga tegelikult on mõistlikum vaadata, miks Euroopa Liit üldse teeb neid asju. Need aitavad kaasa mingite Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisel," rääkis Kaljulaid.

"Kogu Erasmus ja seal sees sport on mõeldud selleks, et inimesed tunneksid, et Euroopa Liit on neile lähedal. Teeb midagi väga praktilist, millest meil on päriselt kasu. Inimestel on väga raske aru saada, mis on ühtse põllumajanduspoliitika mõju, kui nad just põllumehed ei ole. Kuidas see meie majandust aitab, kui Euroopa Liit aitab maanteed ehitada, see on kauge," lisas ta.

Aga just spordiprojektid aitavad inimestele Euroopa Liitu lähemale tuua. "Samal ajal on näiteks laienemise kontekstis suhteliselt lihtsad ja vähese riskiga projektid, millega riigid saavad õppida, kuidas olla osa EL-i eelarvesüsteemist ja raha taotleda. Loomulikult EL rahastab neid projekte, mis toetavad euroopalikke väärtusi. Fair play, võrdne kohtlemine, kõik sellised küsimused," ütles EOK president.