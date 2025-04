NBA: Minnesota teenis play-off'i koha heitluses Memphise üle olulise võidu

Korvpalliliigas NBA on käsil hooaja viimased mängud ning eriti pingeline on olukord läänekonverentsis, kus iga võit on oluline. Minnesota Timberwolves kerkis võiduga Memphis Grizzliese üle kuuendale kohale, tõugates Memphise play-in kohale.

NBA-s pääsevad põhiturniiri järel otse play-off'i ida- ja läänekonverentsi kuus paremat meeskonda ja kui idakonverentsis on need kuus tiimi juba selgunud, siis läänes on edasipääsu taganud vaid kolm meeskonda.

Memphises toimunud kohtumine kulges avapoolajal tasavägiselt ning võõrustaja võitis poolaja viie punktiga, aga Minnesota võitis kolmanda veerandi lausa tulemusega 52:25 ning vormistas otsustaval veerandil kindla 141:125 (37:31, 30:41, 52:25, 22:28) võidu. Anthony Edwards oli 44 punktiga üleplatsimees, Julius Randle tegi 31 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli. Memphise resultatiivseim oli tagamees Ja Morant, kes kogus 36 punkti ja kuus resultatiivset söötu.

Läänekonverentsis on kõik kümme edasipääsejat selgunud, otse play-off'i pääsevad Oklahoma City Thunder (66-14), Houston Rockets (52-28) ja Los Angeles Lakers (49-31), aga Lakersi kolmas koht pole kindel. Neile järgnevad linnarivaal Clippers ja Denver Nuggets (mõlemad 48-32) ning siis kolm meeskonda, kes on võitnud 47 kohtumist.

Minnesota on kuuendal kohal ehk pääseks viimasena otse edasi, neile järgnevad Memphis ja Golden State Warriors (kõik 47-33). Koha play-in'is on kindlustanud lisaks veel Sacramento Kings (39-41) ja Dallas Mavericks (38-42), kes heitlevad üheksanda koha nimel.

Idakonverentsis on samuti edasipääsejad selgunud ning kindlustatud on esimesed kaks kohta. Konverentsi tippu jääb Cleveland Cavaliers (63-17), kellele järgneb Boston Celtics (59-21). Kolmandal kohal on New York Knicks (50-30), aga Indiana Pacers (49-31) jääb vaid võidu kaugusele. Play-off'i koht on kindel veel Milwaukee Bucksil (46-34) ja Detroit Pistonsil (44-36).

Play-in'i kohtadel on rebimist rohkem: Orlando Magic (40-40) on seitsmes, neile järgnevad Atlanta Hawks (38-42), Chicago Bulls (37-43) ning Miami Heat (36-44).

NBA põhihooaeg lõppeb öösel vastu esmaspäeva, kõigil tiimidel on jäänud pidada kaks mängu.

Teised tulemused:

Detroit Pistons - New York Knicks 115:106

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 114:112

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 109:133

Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans 136:111