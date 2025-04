Eerma: ühepoolset seeriat siit kindlasti ei tule!

Barrus asus mängu algusest peale juhtima ning võitis avageimi 25:16 ja teisi geimi 25:22. Kolmandas geimis saavutasid külalised viiepunktilise edu, aga Barrus tuli sellest august valju kodupubliku saatel välja ning realiseeris 25:22 geimivõidu ning viigistas finaalseeria üks-üks.

"Kogu võistkond oli täna kohal, müts maha kõigi ees. See, mis meil esimene mäng puudu oli, sisemine põlemine, seda oli [neljapäeval] rohkem tunda," ütles Barruse kapten Kristo Kollo ERR-ile. "See on täpselt see, mis meil oli esimene mäng puudu."

Tegemist oli üldse sel hooajal esimese korraga, kui Barrus Bigbankist jagu sai. Võru klubi domineeris servil ning Kollo ja Renato Santos tõid kahe peale 38 punkti. "Saime ilusti servisurve peale, tegime korrektuurid võrreldes esimese mänguga kaitses ja blokis. Sealt saime küüned taha. Esimene geim oli surve ühepoolne ja edasi läks juba võitluseks. Otsustavaks saigi meie servisurve," ütles Kollo.

Kolmas kohtumine leiab aset pühapäeval Tartus. "Ootan võistluslikkust, mul on heameel, et saime kaane pealt ära. Pole see aasta Tartut võitnud, see andis nii mõnelegi mehele enesekindlust juurde. Meil on seda võimekust, eks näis, kuidas Tartus neile vastu saame," lõpetas Kollo.

Tartu sidemängija Aleksander Eerma ütles, et Barrus mängis koduseinte vahel kindlalt. "Renato väntas vist juba esimeses geimis viis ässa. Väga raske, üritasid küll, aga nad said serviga tagasi mängu. Kolmas geim tegelikult meil oli võtta, aga ise lasime nad tagasi. Serv oligi märksõna," sõnas Aarma.

"Esimesed kaks geimi olime äraootaval seisukohal, võib-olla mõtlesime, et tuleb jälle lihtsalt. Koguaeg ajad nelja-viie punktiga taga, siis on raske sabast kinni saada," lisas ta. "Me ei põlenud nii palju kui peaks. Teises geimis üritasin mehi käima tõmmata, et elavneksime."

Nelja võiduni seeria tõotab tulla põnev. "Kui siin arvati, et tuleb ühepoolne seeria, siis seda kindlasti mitte! Võrut ei saa mitte mingil juhul alahinnata," ütles Eerma.