Kuue põhimeheta Boston viskas 76 punkti, Doncic säras Dallases

Boston (59-21) on põhiturniiri viimastel nädalatel olnud tavatus seisus, sest idakonverentsi liider Cleveland Cavaliers on neist neljapäevase seisuga nelja võidu kaugusel ning esikoha kindlustanud, kolmandal kohal olev New York Knicks aga lausa üheksa võitu maas ehk tiitlikaitsja on saanud pikemat aega teises kohas kindel olla.

Nii jäetigi kolmapäevasest võõrsilmängust Orlando (40-40) vastu platsilt eemale Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Derrick White, Jrue Holiday ja Al Horford ning väljakul käidi üsna eksperimentaalse koosseisuga. Boston tabas 40 kaugviskest vaid seitse, Baylor Scheierman ja Payton Pritchard viskasid Celticsi kasuks 15 punkti. Võitjate resultatiivseim oli 23 punkti visanud Franz Wagner, Orlando kindlustas ühtlasi seitsmenda koha ja play-in turniiri parima asetuse.

Luka Doncic naasis Los Angeles Lakersi (49-31) koosseisus Dallasesse ning aitas uuel kodumeeskonnal vana ehk Mavericksi (38-42) võita 112:97. Sloveenia korvpallitäht tabas kümnest kaugviskest seitse ja lõpetas mängu 45 punkti (visked 16/28), kaheksa lauapalli ja kuue resultatiivse sööduga, sealjuures viskas ta juba avapoolajal 31 punkti. LeBron James lisas 27 punkti, Doncici vastu Dallasesse vahetatud Anthony Davise arvele jäi 13 punkti, 11 lauapalli ja kuus korvisöötu.

Nikola Jokic kogus Denver Nuggetsi (48-32) 124:116 võidumängus Sacramento Kingsi (39-41) üle 20 punkti, 12 lauapalli ja 11 resultatiivse sööduga järjekordse kolmikduubli, mis on talle sel hooajal juba 32. Kolmikduubliga sai hakkama ka Josh Giddey, kes aitas Chicago Bullsi (37-43) 119:111 võiduni Miami Heati (36-44) üle, panustades 28 punkti, 16 lauapalli ja 11 resultatiivse sööduga.