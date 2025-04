Red Bullist minema saadetud Perez võib vormel-1 sarja naasta

35-aastane Perez lahkus Red Bulli vormelitiimist veidi pärast eelmise hooaja viimast etappi Abu Dhabis, kuus kuud pärast uue, kaks aastat kestma pidanud lepingu sõlmimist. 2023. aastal lõpetas mehhiklane tiimikaaslase Max Verstappeni järel sõitjate üldarvestuses teisena, aga ei suutnud mullu ühtegi sõitu võita ning lõpetas hooaja alles kaheksandal kohal.

"Pärast Abu Dhabit on minuga kontakti võtnud mitmed võistkonnad. Hooaeg on nüüd alanud ja järgmistel kuudel avanevad võimalused. Kui mul on kõik valikud laual, langetan otsuse. Minu jaoks on selge, et naasen sarja vaid siis, kui projekt on minu jaoks loogiline ja nauditav," kommenteeris Perez vormel-1 kodulehele.

Pereze järel Red Bullis teise sõitjakoha saanud Liam Lawson pidas vastu vaid kaks etappi, enne kui asendati Yuki Tsunodaga. "Eelmisel aastal ei olnud mul võimalik tõestada, milleks olen sõitjana võimeline. Ühtäkki avastavad inimesed nüüd, kui raske on seda autot juhtida," lisas karjääri jooksul kuus etapivõitu teeninud Perez.