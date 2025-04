Jokic hiilgas kahele lisaajale läinud mängus 61 punktiga

Denver (47-29) võitis kodusaalis Minnesota (44-32) vastu avapoolaja 53:52 ning juhtis veel viis minutit enne normaalaja lõppu kaheksa punktiga. Minnesota staar Anthony Edwards viskas siis kahe ja poole minutiga kümme punkti viis omakorda ette külalismeeskonna, Denveri päästsid lisaajale Jokici kaks vabaviset.

Kõrgetasemelise mängu esimesel lisaajal läks Minnesota Edwardsi kaugviske järel kuue punktiga juhtima, aga kolmestega vastasid Jokic ning Aaron Gordon, seitse sekundit enne sireeni tabas Jokic korvi alt viske, mis tõi tabloole seisu 125:125. Sealjuures oli kodumeeskond veel 55 sekundit enne lõppu 120:125 kaotusseisus.

Teise lisaaja viimasel minutil vahetasid kaugviskeid Gordon ja Nickeil Alexander-Walker, pärast Jokici tabavat vabaviset 17 sekundit enne teise lisaaja lõppu kaotas Minnesota ühepunktilises kaotusseisus olles palli, aga Russell Westbrook otsustas hoo maha võtmise asemel minna kiirrünnakusse, viskas korvi alt mööda ning tegi siis Alexander-Walkeri vastu viskel 0,1 sekundit enne mängu lõppu vea. Timberwolvesi tagamängija tabas kaks esimest vabaviset, viskas kolmanda meelega mööda ja Minnesota võitis põneva mängu 140:139.

Denveri poolelt tegi võimsa partii 53 minutit väljakul rassinud Jokic, kes teisel poolajal ja lisaaegadel puhata ei saanudki. Serbia täht tabas väljakult 29 viskest 18 ning 24 vabaviskest 19, kokku jäi tema arvele karjääri ning NBA hooaja parimat tähistavad 61 punkti, lisaks ka 11 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu. Gordon toetas teda 30 punktiga. Edwards kogus Minnesota kasuks 34 punkti.

37-aastane Golden State Warriorsi (44-31) tähtmängija Steph Curry tabas Memphis Grizzliesi (44-32) vastu juba avapoolajal kümnest kaugviskest kaheksa ja läks pikale vaheajale, olles kogunud 32 punkti. Curry lõpetas mängu 52 punktiga (kaugvisked 12/20) ja Warriors teenis 134:125 võidu.

Curry tabas karjääri jooksul vähemalt kümme kaugviset 27. korda, kõigi aegade edetabelis on tema järel teisel kohal endine tiimikaaslane Klay Thompson üheksa sellise mänguga. Vähemalt 50 punkti mängus on Curry nüüd visanud 15 korda ja ta läks selles arvestuses mööda LeBron Jamesist, eespool on veel Wilt Chamberlain (118), Michael Jordan (31), Kobe Bryant (25), James Harden (23) ja Elgin Baylor (17). Ka Damian Lillard on vähemalt 50 punkti kogunud 15 korda. Ühtlasi möödus Curry kõigi aegade punktitabelis Jerry Westist ning kerkis 25. reale.