VIDEO | Timberwolvesi ja Pistonsi vahel läks madinaks, viis mängijat eemaldati

Kohtumise teise veerandaja keskel läks lahti madin, mis päädis lõpuks viie mängija ja kahe treeneri eemaldamisega. Peasüüdlasteks olid Timberwolvesi mängijad Donte DiVincenzo ja Naz Reid ning Pistonsi mängija Ron Holland II.

Mehed hakkasid Timberwolvesi ebaõnnestunud rünnaku järel sõnelema, misjärel haaras DiVincenzo Pistonsi mängija särgist kinni. Sellest puhkes suurem rüselus, kuhu sekkusid mõlema meeskonna mängijad ja treenerid.

Eelmainitud kolmik visati mängust välja, lisaks saadeti varakult duši alla veel Pistonsi mängijad Isaiah Stewart ja Marcus Sasser, Pistonsi peatreener J.B. Bickerstaff ning Timberwolvesi abitreener Pablo Prigioni.

"Selge see, et olukord läks käesti ära," sõnas Bickerstaff kohtumise järel. "Aga nägite ju isegi – mehed kaitsevad üksteist, hoiavad kokku ja seisavad oma tiimikaaslaste eest. Selliste asjade puhul meie meeskonnas järeleandmisi ei tehta."

A fight breaks out in Minnesota between the Timberwolves and Pistons: @WolvesClips pic.twitter.com/T1jfvDHF6P

Timberwolves oli rüseluse eel 29:39 kaotusseisus, kuid kolmanda veerandi alguses haarati eduseis, mida enam ei loovutatud. Kohtunikud vilistasid seejuures kokku 12 tehnilist viga – sellist numbrit nähti NBA mängus viimati 2005. aastal.

Võitjate vägesid vedasid Julius Randle ja Anthony Edwards, kes viskasid vastavalt 26 ja 25 punkti. Võimsa etteaste tegi ka Rudy Gobert, kelle arvele kogunes 19 punkti ja koguni 25 lauapalli (10 ründelauda). Pistonsi parimana tõi 27 silma Malik Beasley.

Teised tulemused:

Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers 127:122

New York Knicks - Portland Trail Blazers 110:93

San Antonio Spurs - Golden State Warriors 106:148

New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 98:94

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 124:145

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 109:127

Phoenix Suns - Houston Rockets 109:148

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ HOU wins 12 of last 13

▪️ GSW moves into 6th

▪️ MIN pulls within .5 games of GSW

▪️ NYK wins 4 of 5 pic.twitter.com/FBRczCKZmi