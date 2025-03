Erm valmistub Lillemetsaga sise-MM-iks: kõik peab paremini välja tulema

Johannes Erm valmistub koos Risto Lillemetsaga Tallinnas järgmisel nädalalõpul Hiinas Nanjingis algavaks sisekergejõustiku MM-iks. Mullu Glasgow's toimunud MM-il pälvis eestlane kolmanda koha ning äsja Hollandis Apeldoornis toimunud EM-il püstitas ta seitsmevõistluses uue rahvusrekordi, aga jäi sellega esimesena medalist ilma.

Sise-EM-il on varasemalt seitsmevõistlust tehtud 17 korda, Erm oleks oma 6380 punktiga lausa 11 korral esimeseks tulnud, aga mitmevõistluse tase on niivõrd võimas. "Tase on lihtsalt nii kõva, sunnib meid järjest kõvemini treenima ja suuremaid tulemusi jahtima. Mina olen lihtsalt üritanud enda tulemusi võimalikult kõvaks ajada. Võib-olla on treeningmetoodika muutunud," üritas Erm seda arenguhüpet selgitada.

Kuigi ta jäi Hollandis medalita, on Erm oma esitusega siiski rahul. "Võistlusele tagasi mõeldes nägin, et andsin endast maksimumi, sellega saab rahul olla. Esimesed paar päeva olin rohkem väsinud, nüüd hakkab värskus tagasi tulema. Veel päris värske pole, aga aega on ka," ütles ta ERR-ile.

Kas kaheksa punkti, mis eraldasid teda pronksmedalist, natuke kummitavad ka? "Eks ikka, aga see jääb minevikku," vastas Erm. "Palju on kirjutatud, et Eesti rekord on ikkagi võit. Mida rohkem olen seda lugenud, seda rohkem olen ise nõus."

Ta rääkis, et on pärast EM-i pigem taastunud ning väga koormavat trenni kahe mitmevõistluse vahel teinud pole. Mõned tehnilised elemendid on veel lihvi saanud, aga MM-il on vaja kõike paremini teha. "Alati saab paremini," ütles Erm. "EM-il läks kaugushüppes sammuga veidi kaugele. Kui selle saab paremini paika, siis äkki saab rohkem võtta. Aga otseselt mingit suurt muudatust ei ole."

Hollandis toimunud EM-il jäi ta esimesel alal, 60 meetri jooksus oma isikliku rekordi graafikust maha, kui jäi stardis veidi toppama. "Ma olen alati stardis selline olnud. Pigem 60 meetrit jääb mulle lühikeseks jooksuks, väljas on parem," ütles ta.

Reitingutabeli järgi tagasid seitsmevõistluses koha ka Risto Lillemets ja Rasmus Roosleht, kuid kuna ühest riigist saab ühel alal osaleda vaid kaks sportlast, siis lähtus alaliit otsuse tegemisel eelnevalt kinnitatud lähetustingimustest, mille tulemusena saab võistlema minna Lillemets.