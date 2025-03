Kiili EM-i korraldamisest: iga päevaga arvan, et meil on paremad võimalused

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili ütles ERR-ile, et on FIBA delegatsiooni külastuse järel Eesti üle uhke. "FIBA kommentaaris kõlas just, et oli näha pühendumist selle asja taga. Siin ei ole mitte mingit kiitust korvpalliliidu suhtes, kelle jaoks see on töö ja peabki olema töö ja kohustus," rääkis Kiili. "Aga näha siin [taotluse] taga riiki, omavalitsust, fänne ja isegi teenindussektorit, hotellide juhid näitasid kõike, taganurkasid ja asju."

Korvpalliliidu peasekretär rääkis, et FIBA-le jäi silma eestlaste tahe lahendusi leida. "Kui tavaliselt suurte linnade ja suurte areenide juhid on nende keeles sellised no-vennad ehk neid asju ei saa, siis meie Unibet Arena juht Siim Ammon sai endale yes-mehe tiitli selles kontekstis, et ta kõkidele asjadele leidis lahendusi," ütles Kiili. "See oli fenomenaalne ja näitas, et kui me midagi ikka väga tahame, siis suudame kokku hoida küll."

Koos Eestiga taotlevad ühe alagrupi korraldusõigust veel Soome, Kreeka, Leedu, Holland, Sloveenia ja Hispaania. Eesti ja Holland on sellest nimekirjast ainsad, kes pole varasemalt EM-finaalturniiri korraldamisel kaasa löönud.

"Kõige suurem mäng on see, et Kreeka ja Hispaania soovivad korraldada ka finaaletappi. Seal taga on suured mängud, selle taga on suured häälte grupid," ütles Kiili.

"Eks peame selle asja hästi välja mängima ja läheme endiselt 22. mail all-in'i peale. Väga suure enesekindlusega, positiivse emotsiooniga. Kõik meie tegevused on kandnud ka tulemust," lisas ta. "Soovisime kaasata fänne, nad on kaasas. Soovisime näidata, et meil on riigi ja omavalitsuste huvi, meil on ministrid ja linnapead. Soovisime, et meedia on taga, praegu annan intervjuud."

"Iga päevaga arvan, et meil on paremad võimalused," lõpetas Kiili.