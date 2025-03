Portaal: Korvpalli EM-i korraldusõigust jahtiv Eesti pole favoriitide seas

Korvpalliportaal BasketNews kirjutas reedel, et 2029. aasta korvpalli EM-finaalturniiri võõrustamisõigust tahtvate riikide seas on esile kerkinud neli favoriiti ning Eesti nende hulka ei kuulu.

Eesti on üks seitsmest riigist, kes on taotlenud 2029. aasta korvpalli EM-finaalturniiri alagrupi korraldusõigust. Lisaks on taotluse esitanud Soome, Kreeka, Leedu, Holland, Sloveenia ja Hispaania. Eesti ja Holland on sellest nimekirjast ainsad, kes pole varasemalt EM-finaalturniiri korraldamisel kaasa löönud.

Mainekas korvpalliportaal BasketNews kirjutas reedel, et kandidaatide seas on esile kerkinud neli favoriiti ning paraku Eesti nende hulka ei kuulu. Suurimad võimalused on Leedul, Sloveenial, Kreekal ja Hispaanial, viimased kaks soovivad ka finaaletappi korraldada.

Hispaania võõrustaks alagrupimänge Madridi Reali koduareenil Movistar Arenal, kuid hispaanlaste taotluses on märgiline klausel. Nimelt võidakse osad mängud viia suure uuenduskuuri saanud Santiago Bernabeule ehk Madridi Reali jalgpalliklubi koduareenile, mis mahutab enam kui 78 000 pealtvaatajat.

Leedu allikatele tuginev BasketNews kirjutas, et veel pole teada, kas Leedu sooviks mänge võõrustada Kaunases või Vilniuses. Kreeka taotluses on võõrustavaks areeniks märgitud 18 300 pealtvaatajat mahutav AOKA areen, kus peab kodumänge Ateena Panathinaikos.

Märtsi alguses külastas rahvusvahelise korvpalliliidu (FIBA) delegatsioon Eestit. Eesti korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili rääkis toona, et FIBA-le jäi silma eestlaste tahe lahendusi leida. "Eks peame selle asja hästi välja mängima ja läheme endiselt 22. mail all-in'i peale. Väga suure enesekindlusega, positiivse emotsiooniga. Kõik meie tegevused on kandnud ka tulemust," sõnas peasekretär.

Eesti kandidatuuri suurimaks takistuseks on aga piisavalt suure saali puudumine. FIBA regulatsioonides on märgitud, et finaalturniiriks on vaja vähemalt 10 000 pealtvaatajat mahutavat saali, kuid Tallinna Unibet Arena sellise arvuni ei küündi.

FIBA Euroopa juhatus koguneb 22. mail ning teeb siis EM-finaalturniiri võõrustajate osas otsuse.